    നഗരത്തിൽ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്​മെന്‍റ്​ പ്ലാന്റ്​ ഒരുക്കേണ്ടത് 71 അപ്പാർട്ടുമെന്‍റുകളിലെന്ന്​ സർക്കാർ

    നഗരത്തിൽ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്​മെന്‍റ്​ പ്ലാന്റ്​ ഒരുക്കേണ്ടത് 71 അപ്പാർട്ടുമെന്‍റുകളിലെന്ന്​ സർക്കാർ
    കൊ​ച്ചി: 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28 ന​കം 57 അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ൾ സ്വീ​വേ​ജ് ട്രീ​റ്റ്​​മെ​ന്റ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി ഈ ​അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​കെ 71 അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ സ്വീ​വേ​ജ് ട്രീ​റ്റ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ​നി 14 അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ൾ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ര​ജി ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    മാ​ലി​ന്യ ട്രീ​റ്റ്​​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ ന​ൽ​കി​യ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​ലെ​യും വൈ​ദ്യു​തി വിഛേ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലെ​യും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ കോ​ട​തി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. നോ​ട്ടീ​സ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്റ്​ ഉ​ട​ക​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. മാ​ലി​ന്യ ട്രീ​റ്റ്​​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യം എ​ന്ന്​ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റു​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ എ​ട്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദി​നം പ്ര​തി 150 ലി​റ്റ​ർ വീ​ത​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ 70 ലി​റ്റ​ർ വീ​ത​വും വെ​ള്ളം ഉ​​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. ഇ​തി​ലേ​റെ​യും മ​ലി​ന​ജ​ല​മാ​യാ​ണ്​ മാ​റു​ന്ന​ത്.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള ര​ണ്ട് മാ​ലി​ന്യ ട്രീ​റ്റ്​​മെ​ന്റ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 40 ശ​ത​മാ​നം മാ​ലി​ന്യം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​ക. നി​ല​വി​ൽ ക​നാ​ലു​ക​ളു​ടെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​മ​ട​ക്കം 1620 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    News Summary - Government says sewage treatment plants should be set up in 71 apartments in the city
