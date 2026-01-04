Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightമാലിന്യം...
    Kochi
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:09 PM IST

    മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞു; പിഴ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളി​ലുമാണ്​ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞത്​​
    മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞു; പിഴ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മി​നി എം.​സി.​എ​ഫ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് കൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം

    Listen to this Article

    ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി. മി​നി എം.​സി.​എ​ഫ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​വ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. ജൈ​വ, അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളി​ലും നി​റ​ച്ച് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന എം.​സി.​എ​ഫ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് കൂ​ടി​ക്കി​ട​ന്ന ചാ​ക്ക് കെ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ന​സീ​ർ ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ത​ള്ളി​യ​ത്. ട​ർ​ക്കി​ഷ് മ​ന്തി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​വ​റി​ൽ​കെ​ട്ടി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം കൂ​ടാ​തെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെൻറി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്, ന​ർ​ഷാ​ദ് ഖാ​ൻ എ.​എം.​ജെ ജ്വ​ല്ല​റി, കു​ന്ന​ത്തേ​രി പ​റോ​ത്ത് അ​ൻ​സി​ല എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും 10,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ 25,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochi newsfinedMalayalam NewsGarbage thrown
    News Summary - Garbage thrown away; Panchayat imposes fine
    Similar News
    Next Story
    X