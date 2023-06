പെരുമ്പടപ്പിൽ മാലിന്യശേഖരത്തിന് തീപിടിച്ചു; തീ കൊളുത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ

cancel camera_alt പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ള്ളു​രു​ത്തി: ബ്ര​ഹ്മ​പു​ര​ത്ത് മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​തി​ന്‍റെ വി​വാ​ദം വി​ട്ടു​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ പ​ള്ളു​രു​ത്തി പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ലും മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ 18,19,20 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജൈ​വ, അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് കോ​ണം കെ.​ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ റോ​ഡി​ന്റെ വ​ശ​ത്താ​ണ് കു​ന്നു​പോ​ലെ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് മാ​ലി​ന്യ​മു​ള്ള കൂ​ന​ക്കാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​യ​ത് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ വി​ഷ​പ്പു​ക ശ്വ​സി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​നാ​സ്ഥ വെ​ടി​ഞ്ഞ് മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്കം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ കെ.​ആ​ർ. പ്രേ​മ​കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഴ​ക്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​രം ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. Show Full Article

News Summary -

Garbage dump caught fire in Perumpadam; The locals said that the fire had been set