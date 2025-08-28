Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:24 AM IST

    ഗോത്രക്കാഴ്ചകളുമായി ‘ഗദ്ദിക’എത്തുന്നു

    • പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ഈ ​മാ​സം 29 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ ചി​കി​ത്സ വ​രെ
    • പ്രവേശനം സൗജന്യം
    ഗോത്രക്കാഴ്ചകളുമായി ‘ഗദ്ദിക’എത്തുന്നു
    കൊ​ച്ചി: പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടി​ലു​ക​ൾ, ഏ​റു​മാ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​റി​യാം... അ​വ​രു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചും പാ​ര​മ്പ​ര്യ ചി​കി​ത്സ രീ​തി​ക​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഈ ​മാ​സം 29ന് ​ഗ​ദ്ദി​ക മി​ഴി​തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന​ത് ക​ല​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ലൂ​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണാ​നും വാ​ങ്ങാ​നും പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​മേ​ള​ക​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ങ്ങും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് വ്യ​വ​സാ​യ​മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ ക്ഷേ​മ​മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ര്‍. കേ​ളു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് വി​പ​ണ​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ മേ​യ​ർ അ​ഡ്വ. എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഗോ​ത്ര​രു​ചി​ക​ൾ

    65 സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ, പി​ന്നാ​ക്ക, കി​ര്‍താ​ഡ്​​സ്​ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ 25 സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 90ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ കു​ടി​ലു​ക​ളും ഏ​റു​മാ​ട​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗോ​ത്ര​രു​ചി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​ക​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​വും സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഇ​ടു​ക്കി, വ​യ​നാ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വൈ​ദ്യ​ന്മാ​ർ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 75 ശ​ത​മാ​നം ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം ഗ​ദ്ദി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 മ​ണി മു​ത​ല്‍ ഗാ​യ​ക​ന്‍ ജാ​സി ഗി​ഫ്റ്റി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​ത്രി 8 മ​ണ​മു​ത​ല്‍ പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​മേ​ള​ക​ളാ​യ മു​ളം​ചെ​ണ്ട, എ​രു​ത്ക​ളി, മം​ഗ​ലം​ക​ളി, ഘ​ണ്ഠാ​ക​ര്‍ണ​ന്‍ തെ​യ്യം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് 6 മു​ത​ല്‍ ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത സാ​യാ​ഹ്ന​വും തു​ട​ര്‍ന്ന് പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​യ ഊ​രാ​ളി​ക്കൂ​ത്ത്, ആ​ട്ടം, നാ​ഗ​കാ​ളി വെ​ള്ളാ​ട്ടം, നാ​ട​ന്‍പാ​ട്ട് ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​മു​ത​ല്‍ ഗാ​യി​ക പു​ഷ്പ​വ​തി ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്നം.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​മേ​ള​ക​ളാ​യ ഇ​രു​ള നൃ​ത്തം/​കൂ​ത്ത്, ചാ​റ്റ​പാ​ട്ട്, മു​രു​ക്ക​ടി, ക​മ്പു​ക​ളി, ക​ലാ​ട്ടം, പാ​ക്ക​നാ​ര്‍ കോ​ലം, പ​രു​ന്താ​ട്ടം, ച​വി​ട്ടു​ക​ളി, മു​ടി​ക​ളി, തു​ടി​ക​ളി, തു​ടി​താ​ളം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​യ മം​ഗ​ലം​ക​ളി, മ​ര​മൂ​ട​ന്‍ ക​ളി, കൂ​ന്ത​ന്‍ക​ളി, കൊ​ട്ടു​മ​രം ആ​ട്ട്, തു​ടി​മേ​ളം, ഭൂ​മി വെ​ള്ളാ​ട്ട്, ചി​മ്മാ​ന​ക്ക​ളി മാ​രി​തെ​യ്യം, വെ​ള്ളാ​ട്ട്, തു​യി​ലു​ണ​ര്‍ത്തു​പാ​ട്ട്, തെ​ക്ക​ത്തി നാ​ട​ക പാ​ട്ടു​ക​ള്‍, ഗോ​ത്ര ഗീ​തി​ക എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കി​ട്ട് ആ​റി​ന് പ്ര​ശ​സ്ത നാ​ട​ന്‍പാ​ട്ടു ക​ലാ​കാ​രി പ്ര​സീ​ദ ചാ​ല​ക്കു​ടി ന​യി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ന്‍പാ​ട്ടു​മേ​ള. തു​ട​ര്‍ന്ന് പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​മേ​ള​ക​ളാ​യ നി​ണ​ബ​ലി, മു​തു​വാ​ന്‍ നൃ​ത്തം, നാ​യാ​ടി​ക്ക​ളി പൊ​റാ​ട്ട്, മം​ഗ​ല​പ്പ​ന്ത​ല്‍ ക​ളി, വ​ട്ട​മു​ടി, ക​രിം​കാ​ളി, പ​ന്ത​ക്കാ​ളി, നാ​ട​ന്‍പാ​ട്ട്. മൂ​ന്നി​ന് പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ​ദ്ദി​ക, പ​ളി​യ നൃ​ത്തം, കൊ​റ​ഗ നൃ​ത്തം, സൊ​ദോ​ദ​മി, പാ​ട്ടു​വ​ഴി​എ​ന്നി​വ​യും കാ​ഞ്ഞൂ​ര്‍ നാ​ട്ടു​പൊ​ലി​മ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച 3.30ന് ​ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ നൂ​ത​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സെ​മി​നാ​ര്‍ ന​ട​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 3.30ന് ​സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ വി​ക​സ​ന​വും നൂ​ത​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സെ​മി​നാ​ര്‍ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് 3.30ന് ​കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​ര്‍ ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ടി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മു​ത​ല്‍ ത​ദ്ദേ​ശ അ​റി​വു​ക​ളും ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക സാ​ധ്യ​ത​യും വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും 3.30 മു​ത​ല്‍ വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ര​ള​വും തൊ​ഴി​ല്‍ മു​ന്നേ​റ്റ​വും വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സെ​മി​നാ​റു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും.

    മൂ​ന്നി​ന് മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സെ​മി​നാ​ര്‍. സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ നാ​ലി​ന് രാ​വി​ലെ 11ന് ​സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ര്‍. കേ​ളു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മേ​യ​ര്‍ അ​ഡ്വ. എം. ​അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് കൈ​ത​പ്രം ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍ ന​മ്പൂ​തി​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ആ​ർ. റെ​നീ​ഷ്, കി​ർ​ത്താ​ഡ്​​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​എ​സ്. ബി​ന്ദു, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ജോ​യി​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​സ​ഫ് ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

