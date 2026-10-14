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    കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ‘ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ’ തീ​ർ​ത്ത്​ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​

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    കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ‘ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ’ തീ​ർ​ത്ത്​ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​
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    കൊ​ച്ചി: പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ ‘ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ’ തീ​ർ​ത്ത്​ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്. ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന​നെ​തി​രെ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്റ് കേ​ര​ളം, എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മ​ർ​ഗി​ലാ​ണ്​ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ദ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വെ​ക്കു​ക​യും ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നു. വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദ​ളി​ത​രും മു​സ്‌​ലി​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കെ.​കെ. ബാ​ബു​രാ​ജ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​ഘ്പ​രി​വാ​റും ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്ന്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യെ​ന്ന്​ ഫ്ര​ട്ടേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്​​മെ​ന്‍റ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ന​ഈം ഗ്ഫൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഡോ. ​ജി​ന്റോ ജോ​ൺ, ജോ​ളി ചി​റ​യ​ത്ത്, സ​ണ്ണി എം. ​ക​പി​ക്കാ​ട്, ഡോ. ​ടി.​എ​സ്. ശ്യാം​കു​മാ​ർ, ലാ​ലി പി.​എം, സു​ധേ​ഷ് എം. ​ര​ഘു, ഫൗ​സി​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, കെ.​കെ. സു​രേ​ഷ്, ഇ​ല​വു​പാ​ലം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഡ്വ. വാ​ഹി​ദ്, ആ​യി​ഷ ഗ​ഫൂ​ർ, ജ്യോ​തി​വാ​സ് പ​റ​വൂ​ർ, ജാ​സ്മി​ൻ സി​യാ​ദ്, അ​നീ​ഷ് മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഗാ​യി​ക ദാ​നാ റാ​സി​ഖി​ന്‍റെ ഗാ​ന​വും അ​മീ​ൻ പാ​ക്സ്, എ.​ജെ. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ റാ​പ്പ്​ സം​ഗീ​ത​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ മി​ഴി​വേ​കി.

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    News Summary - Fraternity Movement Stages 'Jantar Mantar' Protest in Kochi
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