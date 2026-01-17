Begin typing your search above and press return to search.
    ആസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ കേസിൽ നാല് പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    ആസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ കേസിൽ നാല് പ്രതികൾ പിടിയിൽ
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി​ത്ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ നി​ന്നും പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളെ കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ള​ത്തു നി​ന്നും ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി അ​മ​രാ​വ​തി സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ നി​ന്നും ആസ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ല്കി പ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ രൂ​പ (10, 25,000) വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ല്കാ​തെ മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ള​ത്തു ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന തൃ​ശ്ശൂ​ർ കൂ​ഴൂ​ർ ക​ല്ലൂ​ക്കാ​ര​ൻ വൂ​ട്ടി​ൽ തോ​മ​സ് മ​ക​ൻ 35 വ​യ​സ്സു​ള​ള ലി​ൻ​റോ​മോ​ൻ (35), ആ​ലു​വ ചു​ണ​ങ്ങം​വേ​ലി എ​രു​മ​ത്ത​ല പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കി​ര​ൺ ജോ​സ് (25), ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി കെ.​പി.​ന​ഗ​ർ കോ​തേ​രി​ത്ത​റ വീ​ട്ടി​ൽ മൈ​ക്കി​ൽ റി​ൻ​റു (30), ആ​ലു​വ ചു​ണ​ങ്ങം​വേ​ലി എ​രു​മ​ത്ത​ല പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നീ​തു ജോ​സ് (32) എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​ലു​വ ടെ​മ്പി​ൾ റോ​ഡി​ൽ എ​ക്സ്‌​പീ​രി​യ ലെ​ഷ​ർ ടൂ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റ​ഡി അ​ബ്രോ​ഡ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ള​ത്ത് ഒ​ളി​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം.​എ​സ്.​ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം എ​സ്.​ഐ ന​വീ​ൻ എ​സ്, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ കെ.​കെ. സു​രേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ​ജോ​ൺ എം.​എ പ്ര​ജീ​ഷ്, അ​ശ്വ​തി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ലു​വ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, തോ​പ്പും​പ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ണം ത​ട്ടി​യ​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു

    News Summary - Four suspects arrested for allegedly defrauding people by promising jobs
