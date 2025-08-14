Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:28 PM IST

    യൂനിയൻ ജാക്ക് ഇറക്കി ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയ ഫോർട്ട്​കൊച്ചി ചരിത്ര മൈതാനം അവഗണനയിൽ

    ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന ഗ്രൗ​ണ്ട്​ കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്​
    Fort Kochi parade ground
    ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നം

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​മൈ​താ​ന​ത്ത് ബ്രി​ട്ടി​ഷു​കാ​രു​ടെ യൂ​നി​യ​ൻ ജാ​ക്ക് പ​താ​ക താ​ഴ്ത്തി സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി കെ.​ജെ. ബെ​ർ​ളി ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ബ്രീ​ട്ടി​ഷ് ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കേ​ട്ട് ഉ​ത്സാ​ഹ​ഭ​രി​ത​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ 1947 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന് ​രാ​ത്രി ത​ന്നെ യൂ​നി​യ​ൻ ജാ​ക്ക് താ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​നീ​ക പ​രേ​ഡി​ന് വേ​ദി​യാ​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​ക മൈ​താ​ന​മാ​ണി​ത്

    ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യം 78ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ദ​യ സൂ​ര്യ​നെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി ച​രി​ത്ര മൂ​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച മൈ​താ​ന​മാ​ണ് അ​വ​ഗ​ണ​ന നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    പൈ​തൃ​ക​ന​ഗ​രി​യു​ടെ ക​ണ്ണാ​യ ഭാ​ഗ​ത്തെ നാ​ലേ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള മൈ​താ​നം റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​ടു​മൂ​ടി, ചെ​റി​യ മ​ഴ​യി​ൽ പോ​ലും ചെ​ളി, കു​ണ്ടും കു​ഴി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ക​ളി​സ്ഥ​ലം ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ.

    പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നി 1960 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ

    മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്​ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​നീ​ക പ​രേ​ഡി​ന് വേ​ദി​യാ​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​ക മൈ​താ​നം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സ്, ഡ​ച്ച്, ബ്രി​ട്ടി​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​മൈ​താ​ന​മാ​ണ്. പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സു​കാ​രാ​ണ് സൈ​നി​ക ഡ്രി​ല്ലി​ന് ആ​ദ്യം ഈ ​മൈ​താ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്. ഡ​ച്ചു​കാ​രും തു​ട​ർ​ന്നു.

    ഡ​ച്ചു​കാ​ർ സൈ​നി​ക ബാ​ര​ക്കു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബ​റാ​ക്ക് മൈ​താ​നം എ​ന്ന പേ​ര് കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് ബ്രി​ട്ടി​ഷു​കാ​ർ സേ​ന​യു​ടെ പ​രേ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ മൈ​താ​നം പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​ശേ​ഷം 1948 ഓ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​നാ​വി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. 1952ൽ ​ഫ​യ​റി​ങ്​ സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സ്ഥി​ര വ​ള​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2017ലെ ​ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന ഗ്രൗ​ണ്ട്, ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ ഹോ​ക്കി, ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ട്ടാ ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം, കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ പോ​ലും ന​ട​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ് മൈ​താ​നം.

    ഒ​ട്ടേ​റെ ച​രി​ത്ര മു​ഹു​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷി​യാ​യ മൈ​താ​നം സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

