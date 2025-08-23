Begin typing your search above and press return to search.
    ഫോര്‍ട്ട്കൊച്ചി താലൂക്ക് ആശുപത്രി; ദേശീയാംഗീകാര മികവിൽ

    Fort Kochi Taluk Hospital
    ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി

    ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി: ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്‌ നാ​ഷ​ണ​ല്‍ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ന്‍സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ര്‍ഡ്‌​സ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും വി​ത​ര​ണ​വും, ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് നാ​ഷ​ണ​ല്‍ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ന്‍സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ര്‍ഡി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ലാ ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്‌. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്‌ 89.08 ശ​ത​മാ​നം സ്കോ​ർ ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൻ.​ക്യു.​എ.​എ​സ്‌ നേ​ടി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 21 ആ​യി. ഒ​രു കി​ട​ക്ക​ക്ക്​ 10000 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വ്‌ ല​ഭി​ക്കും.

    TAGS:Ernakulam Newsinternationally recognizedexcellenceFort Kochi taluk hospital
