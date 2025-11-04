Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:32 AM IST

    സൂപ്പർലീഗ് കേരള

    പിടിച്ചുനിൽക്കണം, ഫോഴ്സാകണം
    സൂപ്പർലീഗ് കേരള
    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ്​ കേ​ര​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​ന​മ്പി​ള്ളി​ന​ഗ​റി​ൽ

    ഫോ​ഴ്​​സ കൊ​ച്ചി ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    കൊ​ച്ചി: നാ​ലു​ക​ളി​ക​ൾ...​നാ​ലു​ക​ളി​ക​ളി​ലും തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ക​ണ്ണീ​ർ.. ഇ​നി​യൊ​ന്നും നോ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പ​ട​ക്കു​തി​ര​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഇ​ന്ന് സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ബൂ​ട്ട് കെ​ട്ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു ക​ളി​ക​ളി​ലെ​യും തോ​ൽ​വി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ണ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ക​രം ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ഒ​ന്നു​വി​യ​ർ​ക്കും.

    നാ​ലു​ക​ളി​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ​യും ഒ​റ്റ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മാ​ത്രം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ​ക്കെ​തി​രെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഫോ​ഴ്സ​യു​ടെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​വേ​ദി.

    വൈ​കീ​ട്ട് 7.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ തു​ട​ർ​തോ​ൽ​വി​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ക്കും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ അ​ഞ്ചാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള തീ​വ്ര​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തോ​ൽ​വി​ക​ൾ ടീ​മി​നെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​നെ​യു​മെ​ല്ലാം സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ പു​തി​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടാ‍യി​രി​ക്കും ക​ളി​ക്കി​റ​ങ്ങു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞു, ഇ​നി ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ക്ല​ബി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    നി​ല​വി​ൽ പൂ​ജ്യം പോ​യ​ന്‍റോ​ടെ റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​നി​യു​ള്ള ക​ളി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വി​ജ​യ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും ടീം ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നി​ല്ല. ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്‍റെ ര​ചി​ത് ഐ​ത് അ​ത്മാ​നേ​യാ​ണ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ആ​റു പോ​യ​ന്‍റോ​ടെ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്.

    നാ​ലു തോ​ൽ​വി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ഠം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഗെ​യിം പ്ലാ​നോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും ഫോ​ഴ്സ​യു​ടെ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ മി​ഗ്വ​ൽ ലാ​ഡോ പ്ലാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളെ മൈ​താ​ന​ത്തി​റ​ക്കു​ക.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​റ്റ തോ​ൽ​വി​ക്കു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​തീ​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം​കൂ​ടി മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഫോ​ഴ്സ​ക്കു​ണ്ട്. പ​ന​മ്പി​ള്ളി ന​ഗ​റി​ലെ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ടീ​മി​ൽ പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ടീ​മി​നും ക​രു​ത്തേ​കും. ഈ ​ശ​ക്തി​യും ക​രു​ത്തും ഗാ​ല​റി​യി​ൽ നി​റ​യു​മ്പോ​ൾ സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ​ജ​യം ഫോ​ഴ്സ​ക്കൊ​പ്പം പോ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    TAGS:KochiSuper LeagueKerala FootballForsa Kochi
    News Summary - Forsa Kochi's players will show up together today as the Super League kicks off in Kerala.
