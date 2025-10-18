Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    18 Oct 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:43 AM IST

    വരൂ; ഈ കാട്​ കാണൂ...

    വ​നംവ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച​ത് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം
    വരൂ; ഈ കാട്​ കാണൂ...
    കൊ​ച്ചി: പ്ര​കൃ​തി​ക്ക് കോ​ട്ട​മൊ​ന്നും ത​ട്ടാ​തെ വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മു​ള​ങ്കു​ഴി, പാ​ണി​യേ​ലി പോ​ര്, ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ​കെ​ട്ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ല​ടി പ്ര​കൃ​തി പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ അ​ഭ​യാ​ര​ണ്യം, പാ​ണം​കു​ഴി, മം​ഗ​ള​വ​നം, സു​വ​ർ​ണോ​ദ്യാ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ തൊ​മ്മ​ൻ​കു​ത്തി​ലും എ​ത്തി​യ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്.

    ഏ​റെ പ്രി​യം പാ​ണി​യേ​ലി പോ​ര്

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ണി​യേ​ലി പോ​രി​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2023 മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 1.95 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 23 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ കൂ​വ​പ്പ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വേ​ങ്ങൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പെ​രി​യാ​ർ ന​ദി​യി​ലാ​ണ് പോ​ര് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പെ​രി​യാ​ർ ന​ദി​യും അ​തി​ലെ ചെ​റി​യ തു​രു​ത്തു​ക​ളും വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും ക​ല്ലോ​ടി​കു​ഴി​ക​ളും ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​വു​മാ​ണി​ത്. മ​നോ​ഹ​ര പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലു​ള​ള ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ​കെ​ട്ട് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് കാ​ണാ​നും നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​നാ​യി കു​ന്നും മ​ല​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ച​ത് ഭൂ​ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ണെ​ന്ന ഐ​തി​ഹ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ​കെ​ട്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ന്‍റെ ഉ​ത്ഭ​വം.

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ഓ​രോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നേ​ടാ​നാ​കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ദീ​തീ​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മു​ള​ങ്കു​ഴി മ​ഹാ​ഗ​ണി തോ​ട്ട​ത്തി​ലും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്. ര​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും കാ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​വും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മം​ഗ​ള​വ​നം ഏ​വ​രെ​യും അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​വി​ടെ ധാ​രാ​ളം ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്‌.

    2024ലും 2025​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യും കൂ​ടെ ആ​കെ 7.83 ല​ക്ഷ‍ം വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വ​ന്യ​ജീ​വി ഉ​ദ്യാ​ന​മാ​യ അ​ഭ​യാ​ര​ണ്യം, അ​വി​ടെ നി​ന്നും നാ​ലു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വ​നം​വ​കു​പ്പ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യ പാ​ണം​കു​ഴി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം സെ​ന്‍റ​ർ, നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള സു​വ​ർ​ണോ​ദ്യാ​നം ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്ക്‌ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ വ​ലി​യ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

