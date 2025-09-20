Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightതടിലോറി വൈദ്യുതി ലൈനിൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:26 AM IST

    തടിലോറി വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കു​വെച്ചു; യുവാവിന്​ വധഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    lorry
    cancel
    camera_alt

    ത​ടി​ലോ​റി വൈ​ദ്യു​തി​ക​മ്പി​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ത​ടി​ലോ​റി ത​ട്ടി റോ​ഡി​ലെ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ പൊ​ട്ടുന്ന​തും വൈ​ദ്യു​തി​ലൈ​നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ച്ച​തി​ന് യു​വാ​വി​നെ​തി​രെ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി​യെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി. കേ​ബി​ളു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച ലോ​റി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രും മാ​റാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വും പി​ന്നാ​ലെ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ലോ​റി നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യാ​ണ്​ ലോ​റി നി​ന്ന​ത്.

    ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ ചി​ല​ർ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ യു​വാ​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റ് നീ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൊ​ന്നു​ക​ള​യു​മെ​ന്നും മാ​റാ​ടി​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നൊ​പ്പം അ​ക്ര​മി​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ വന്നുപോകുന്നതിന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:young manfootageDeath Threatspower line
    News Summary - Footage of timber lorry stuck in power line shared; young man receives death threats
    Similar News
    Next Story
    X