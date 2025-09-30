Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകൂലിത്തർക്കം; കൊച്ചി...
    Kochi
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:07 PM IST

    കൂലിത്തർക്കം; കൊച്ചി ഹാർബറിൽ മീൻ ഇറക്കുന്നത് നിലച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കൂലിത്തർക്കം; കൊച്ചി ഹാർബറിൽ മീൻ ഇറക്കുന്നത് നിലച്ചു
    cancel

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പേ​ഴ്സി​ൻ ബോ​ട്ട്​ ഉ​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ല്‍ ത​ര്‍ക്കം. ഇ​തോ​ടെ പേ​ഴ്സി​ൻ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മീ​ൻ ഇ​റ​ക്ക് നി​ല​ച്ചു. ഹാ​ര്‍ബ​റി​ലെ മീ​ന്‍ ഇ​റ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മീ​നു​മാ​യി ക​യ​റി​യ പേ​ഴ്സി​ൻ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ മീ​ന്‍ ഇ​റ​ക്കാ​ന്‍ കൊ​ച്ചി​ൻ പോ​ർ​ട്ട് ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ (സി.​ഐ.​ടി.​യു) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടെ പേ​ഴ്സി​ൻ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ്യം ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ത്സ്യം ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ന്ന​ര മാ​സം മു​മ്പ്​ കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ വ്യ​വ​സാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ള്‍ കൂ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്ന് നി​ര്‍ദേ​ശം വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​ന്ന് ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 25നു​ള്ളി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ന്‍ ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​രാ​റാ​കാ​തെ കൂ​ലി ന​ല്‍കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ള്‍ ഉ​റ​ച്ചു നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, 45 ദി​വ​സ​മാ​യി കൂ​ലി ന​ല്‍കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ര്‍ഹ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​നി മു​ത​ല്‍ കൂ​ലി ന​ല്‍കു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കൂ​വെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും എ​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ലി ന​ല്‍കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ്യം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഇ​റ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ണം ന​ല്‍കാ​ത്ത ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ മീ​ന്‍ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. പി​ടി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം വി​ല​യു​ടെ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് പേ​ഴ്സി​ന്‍ നെ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ മീ​ന്‍ ഇ​റ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ധ​ന വി​ല വ​ർ​ധ​ന അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ചെ​ല​വ് ക​ഴി​ച്ചു​ള്ള തു​ക​യു​ടെ ശ​ത​മാ​നം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ള്‍.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochi HarborKochi news
    News Summary - Fish import at Kochi Harbor have stopped
    Similar News
    Next Story
    X