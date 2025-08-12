Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightആഘോഷപൂർവം ഉദ്​ഘാടനം;...
    Kochi
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:42 PM IST

    ആഘോഷപൂർവം ഉദ്​ഘാടനം; മട്ടാഞ്ചേരി ജെട്ടിയിലേക്ക് ബോട്ട്​ സർവിസ്​ പേരിന് മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    പരാതിയുമായി പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ
    ആഘോഷപൂർവം ഉദ്​ഘാടനം; മട്ടാഞ്ചേരി ജെട്ടിയിലേക്ക് ബോട്ട്​ സർവിസ്​ പേരിന് മാത്രം
    cancel
    camera_alt

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി


    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ജെ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് പേ​രി​ന് മാ​ത്രം. 98 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ കാ​ല പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ജെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി ന​വീ​ക​രി​ച്ച് ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    കാ​യ​ലി​ലെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ്, ജെ​ട്ടി​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന് ഫി​റ്റ്ന​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റാ​ണ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദൈ​നം ദി​നം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ജെ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും 2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ച​ളി വ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം ജെ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ആ​ശ്വ​സി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    കാ​യ​ലി​ൽ വെ​ള്ളം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ജ​ല ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.​വേ​ലി​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ത്രം ബോ​ട്ട​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ്ര​ഡ്​​ജിം​ഗ് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ശ്ചി​മ​കൊ​ച്ചി പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ച​ളി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ശ്ന​മെ​ങ്കി​ൽ ഡ്ര​ഡ്​​ജി​ങ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ത്മ​നാ​ഭ മ​ല്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​ല്പ​ര്യ​ക്കു​റ​വു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വി​ട്ടി​ട്ടും ജെ​ട്ടി, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മ​ല്ലാ​താ​യി തീ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​ക്കും എം.​എ​ൽ .എ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗൈ​ഡു​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochi newsBoat serviceDredgingWater Transport DepartmentMattancherry Jetty
    News Summary - Festive inauguration; Boat service to Mattancherry jetty in name only
    Similar News
    Next Story
    X