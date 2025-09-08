Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    8 Sept 2025 1:40 PM IST
    8 Sept 2025 1:40 PM IST

    എത്ര കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതെന്തേ?

    കൊ​ച്ചി: ‘ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക, പൊ​ലീ​സി​ൽ നി​ന്നോ സി.​ബി.​ഐ​യി​ൽ നി​ന്നോ ക​സ്റ്റം​സി​ൽ നി​ന്നോ ജ​ഡ്ജി​യി​ൽ നി​ന്നോ ആ​ണെ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ജ്ഞാ​ത ന​മ്പ​റി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ഡി​യോ​കോ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക​രു​ത്, അ​വ​ർ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കാം’ ഫോ​ണെ​ടു​ത്ത് ആ​രെ വി​ളി​ച്ചാ​ലും മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഒ​രാ​യി​രം ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും ന​മ്മ​ൾ കേ​ട്ടു​മ​ടു​ത്ത ഈ ​ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലേ? അ​ത്ര​മാ​ത്രം ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള ഒ​രു വി​ഷ​യ​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​പോ​ലും ഇ​തേ കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​തെ, ഇ​ത്ത​രം അ​ജ്ഞാ​ത കോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​വു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നാ​ൾ​തോ​റും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളോ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളോ അ​ല്ല, കോ​ടി​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മാ​ത്രം സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 28 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ട​വ​ന്ത്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ന​ട​ത്തി​യ 25 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സൈ​ബ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പും.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്ക​വേ, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് ‘വെ​ർ​ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്’ ചെ​യ്​​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ വീ​ട്ട​മ്മ​യി​ൽ നി​ന്ന് 2.88 കോ​ടി രൂ​പ ഒ​രു സം​ഘം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യി ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ലാ​ഭം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ നി​ന്ന് 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യ​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഹി​ൽ പാ​ല​സ് പൊ​ലീ​സി​ലും പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സൈ​ബ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം നാം ​ഒ​ര​ൽ​പ്പം ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന-​വി​ദേ​ശ ലോ​ബി​ക​ൾ സ​ജീ​വം

    മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ർ​ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ. സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളോ, മ​ല​യാ​ളം അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രോ ഉ​ണ്ടാ​കും. ആ​ദ്യം ഹി​ന്ദി​യി​ലോ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലോ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം പി​ന്നീ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്ക​മെ​ന്നും പ​റ​യും. ശേ​ഷം ഇ​വ​രാ​ണ് ആ​ളു​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങി​ലൂ​ടെ​യും ക്രി​പ്റ്റോ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​ക​വും വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ, സൈ​പ്ര​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി​യി​ൽ നി​ന്ന് 25 കോ​ടി ത​ട്ടി​യ​ത്. ഈ ​വി​ദേ​ശ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ള്ള​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്.

    ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ പ​ല​വി​ധം

    25 കോ​ടി ന​ഷ്ട​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യി​ക്ക് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ലാ​ഭ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് അ​ധി​ക പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് 25 കോ​ടി ന​ഷ്ട​മാ​യ​തും എ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ വീ​ട്ട​മ്മ​യോ​ട് ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ മ​ണി ലോ​ണ്ട​റി​ങ്, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ന്‍സി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മും​ബൈ​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ‘ത​ട്ടി​പ്പ്​ പൊ​ലീ​സ്’ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച​ത്. ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ​യും വ​ക്കീ​ലി​ന്‍റെ​യും വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ​വ​ർ വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ൽ വ​ന്ന് കേ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി എ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി 2.88 കോ​ടി രൂ​പ ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വ​ൺ ടൈം ​പാ​സ് വേ​ഡ് (ഒ.​ടി.​പി) ചോ​ദി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​ന്നോ വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​നെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, റി​ട്ട. ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് കെ​ണി​യി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഭ​യം വേ​ണ്ട... ജാ​ഗ്ര​ത മ​തി

    ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്: സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ കോ​ളു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക: നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ ന​മ്പ​റി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ലോ നാ​ഷ​ണ​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലോ (cybercrime.gov.in) ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ 1930ലോ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക: ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യോ വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ലൂ​ടെ​യോ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​ജ്ഞാ​ത ന​മ്പ​റു​ക​ളു​മാ​യി, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​ങ്കി​ട​രു​ത്. വി​ളി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക: ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യോ പ​ണം കൈ​മാ​റു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. അ​വ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​താ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ക്രോ​സ് ചെ​ക്കും ചെ​യ്യു​ക.

    പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നോ അ​റ​സ്റ്റി​നോ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വാ​ട്സ്ആ​പ്പ്, ടെ​ല​ഗ്രാം, സ്കൈ​പ്പ് പോ​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കി​ല്ല. പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക​രു​ത്: ഇ​ര​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. അ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ശാ​ന്ത​മാ​യി സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള ആ​രോ​ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം സം​സാ​രി​ക്കു​ക.

