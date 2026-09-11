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    പെയ്യുമോ മഴ! അസഹനീയ ചൂടിൽ എറണാകുളം ജില്ല

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    പെയ്യുമോ മഴ! അസഹനീയ ചൂടിൽ എറണാകുളം ജില്ല
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    കൊ​ച്ചി: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ പെ​യ്യ​ണേ എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യി​ലാ​ണ്​ ജി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം. അ​ത്​ പാ​ളി​യ​തോ​ടെ അ​സ​ഹ​നീ​യ ചൂ​ടി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ജി​ല്ല. പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടാ​ണ്​ എ​വി​ടെ​യും.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ൾ​ട്രാ​വ​യ​ല​റ്റ്​ വി​ക​ര​ണ തോ​ത്​ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ എ​ട്ട് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    നേ​രി​യ മ​ഴ​യും പൊ​രി​വെ​യി​ലും ചേ​ർ​ന്ന്​ ഒ​രു​ത​രം വേ​വു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റു​താ​യി പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ ഈ​ർ​പ​വും പ​ക​ല​ത്തെ ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​സ​ഹ​നീ​യ അ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 32ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല​യെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ ഈ​ർ​പ്പ​വും ചേ​ർ​ന്ന്​ 38 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്​ ചൂ​ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി​യി​ലും ചൂ​ട്​ കു​റ​യാ​താ​യ​തോ​ടെ കൊ​ടും വേ​ന​ൽ കാ​ല​ത്തേ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ജ​നം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശു​ന്നു​ണ്ട്. അ​താ​ണ്​ നേ​രി​യ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന​ത്. മ​ഴ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 31 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ ഈ​ർ​പ്പം 75 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ഷ്ണം കു​റ​യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ദ​ഗ്​​ദ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    യു.​വി ഇ​ൻ​ഡ​ക്‌​സ് അ​പ​ക​ട നി​ല​യി​ൽ

    അ​ൾ​ട്രാ​വ​യ​ല​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡ​ക്‌​സ് എ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്താ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ യു.​വി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്​ ഈ ​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    യു.​വി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്​ ആ​റി​നും ഏ​ഴി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യാ​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ടും എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ർ​ട്ടും 11ന് ​മു​ക​ളി​ലാ​യാ​ൽ റെ​ഡ് അ​ല​ർ​ട്ടു​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ട് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് സൂ​ര്യാ​ഘാ​ത​വും സൂ​ര്യാ​ത​പ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് വെ​യി​ൽ കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച യു.​വി. ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് ഏ​ഴാ​യും, ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ത് മൂ​ന്നാ​യും കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. യു.​വി. ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് എ​ട്ടോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ ആ​കു​ന്ന​ത് ച​ർ​മ്മ​ത്തി​നും ക​ണ്ണി​നും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​നും, സൂ​ര്യാ​ത​പ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. പ​ക​ൽ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നു വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് വെ​യി​ൽ കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും​ മ​ഞ്ഞ അ​ല​ർ​ട്ട്​

    ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലെ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യ്ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് ജി​ല്ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യ്ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ​ക്കും ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

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    News Summary - Ernakulam district in unbearable heat
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