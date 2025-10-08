Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:00 AM IST

    തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഉയരപ്പാത; നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ചെ​ല​വ്​ മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി
    എ.ഐ ചിത്രീകരണം

    കൊ​ച്ചി: തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ അ​ന്തി​മ അ​നു​മ​തി ഉ​ട​ൻ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വ്​ വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​ലാ​ണ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ത് വൈ​കാ​തെ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മെ​ട്രോ, റെ​യി​ൽ​വേ എ​ന്നി​വ​യെ യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ക​വാ​ടം

    ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, കോ​ല​ഞ്ചേ​രി, പി​റ​വം, തു​ട​ങ്ങി​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യാ​ണ്.

    റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന ​തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    സം​യോ​ജി​ത ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ (നോ​ർ​ത്ത്), എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ (സൗ​ത്ത്) റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്കൈ​വാ​ക്കു​ക​ൾ, ലി​ങ്ക് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്​ സം​യോ​ജി​ത ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​കു​മെ​ന്നും ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലോ​ക്നാ​ഥ്‌ ബെ​ഹ്‌​റ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മെ​ട്രോ​യും ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ​യും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യാ​കും റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക്​ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക. എ​റ​ണാ​കു​ളം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്കൈ​വാ​ക്ക് /ലി​ങ്ക് പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും,

    റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക​ൾ കാ​ല​താ​മ​സം കൂ​ടാ​തെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ​ർ (ഡി.​ആ​ർ.​എം) ദി​വ്യ​കാ​ന്ത് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നോ​ടും എം.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ജ​ക്ട് ഉ​ട​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​ദ്ധ​തി​രേ​ഖ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​യ്ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന വേ​ണം -ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി

    ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി. മം​ഗ​ലാ​പു​രം-​നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ, ക​ന്യാ​കു​മാ​രി-​പൂ​നെ എ​ന്നീ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം.

    ഇ​വ​ക്ക് ര​ണ്ടി​നും ഒ​രു വ​ശ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത്, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ അ​ട​ച്ച ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഡി.​ആ​ർ.​എം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    railway station metro station Hibi Eden MP Elevated Path
