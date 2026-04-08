    date_range 8 April 2026 10:39 AM IST
    date_range 8 April 2026 10:39 AM IST

    തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്; എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

    കൊച്ചി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്.എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചതു മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിaക്കുന്ന ഒമ്പതാം തീയതി വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.

    പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

    • പരസ്യ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പൊതുയോഗങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവ പാടില്ല. എന്നാൽ, വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സമില്ല.
    • സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളോ അഭിപ്രായ സർവേ ഫലങ്ങളോ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.
    • മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും പ്രചാരണത്തിനായി എത്തിയവരും മണ്ഡലം വിട്ടുപോകേണ്ടതാണ്.
    • വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഒരുവിധ ഉച്ചഭാഷിണികളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
    • പോളിങ് സ്റ്റേഷന്റെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്തുകളോ പ്രചാരണങ്ങളോ അനുവദിക്കില്ല. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഒരു പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരു ബൂത്ത് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.
    • പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലോ പരിസരത്തോ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുന്നതും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു.
    • നിരീക്ഷകർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റ് വയർലെസ് സെറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.
    TAGS:KochilocalnewsKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Election; Strict Restrictions Imposed in Ernakulam District
