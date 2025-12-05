Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    5 Dec 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:38 PM IST

    വിദ്യാർഥികൾക്കുമുണ്ട് പറയാനേറെ

    വിദ്യാർഥികൾക്കുമുണ്ട് പറയാനേറെ
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്‍റ്​ തെ​രേ​സാ​സ്​ കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ   

    ​കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ നാ​ടെ​ങ്ങും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ചൂ​ടി​ലാ​ണ്. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത​ു​ള്ള സെ​ന്‍റ് തെ​രേ​സാ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ വ​രാ​ന്ത​ക​ളി​ലും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. നാ​ടി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ള​ജി​ലെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​റ്റീ​വ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​ന അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന​സു​തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കൂ​ടി​യാ​കു​ന്നു.

    ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ഈ ​കാ​മ്പ​സ് ത​യ്യാ​റ​ല്ല. വോ​ട്ടി​ങ്ങി​നെ ഒ​രു ജോ​ലി​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​വി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഷെ​റി​ൽ സൂ​സ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​പ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​‘‘ഒ​രു ജോ​ലി​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടും നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത, മു​ൻ​പ​രി​ച​യം, ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യൂ’’ ഷെ​റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ​കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ആ​ര് ജ​യി​ക്കും എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നും ആ​ദ്യ​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ഷെ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ​വാ​ഗ്ദാ​ന പെ​രു​മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​ണ് ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും. എ​ന്നാ​ൽ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​റും വാ​ക്കു​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു ക​ന്നി​വോ​ട്ട​റാ​യ ശ്രേ​യ കി​ഷോ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​യി​ച്ചു വ​ന്ന​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ണ്ട് ശ്രീ​നി​ധി ര​വി​ച​ന്ദ​റി​നും അ​ഭി​യ മ​റി​യ​മി​നും. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും സം​തൃ​പ്തി ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ​സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ ത​ന്നെ ജ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​ബു​ദ്ധി​യൊ​ന്നും ഇ​വ​ർ​ക്കി​ല്ല. മി​ക​ച്ച കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​പ​ക്ഷ വി​ക​സ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​വ്യ രാ​ജേ​ഷ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ഒ​രു സം​യു​ക്ത പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് നാ​ടി​ന് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ യു​വ ത​ല​മു​റ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​രാ​ണെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഭ​വ്യ​ക്കു​ണ്ട്. ‘‘പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ധി​കാ​ര​സ്വ​ഭാ​വം കാ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​രാ​ണ്. അ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് കാ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.’’ ഭ​വ്യ പ​റ​യു​ന്നു.

    വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് സ്വ​ന്തം അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ വേ​ണ്ടെ​ന്നു വെ​ക്ക​ലാ​ണ്. ‘‘ഒ​രാ​ളു​ടെ വോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഓ​ർ​ക്കു​ക, ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്​’’. ഇ​വ​ർ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ക​ട​മ​യാ​യി ക​ണ്ട് നി​റ​വേ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സാ​നി​യ ഇ​സ്മ​യി​ലും അ​ഭി​യ മ​റി​യ​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ഷം. ഏ​ത് വേ​ദി​യി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യം ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​വാ​യു​വാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    Local Body Election Ernakulam
    election discussion among students
