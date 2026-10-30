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    പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിച്ച കേസിൽ വയോധികന്​ എട്ട്​ വർഷം തടവ്

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    പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിച്ച കേസിൽ വയോധികന്​ എട്ട്​ വർഷം തടവ്
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    പ​റ​വൂ​ർ: പ​ന്ത്ര​ണ്ടു​കാ​രി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​നാ​യ പ്ര​തി​യെ പോ​ക്സോ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​ട്ട്​ വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചു. ത​ട​വി​ന് പു​റ​മേ 15,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും അ​ട​യ്ക്ക​ണം. പു​ത്ത​ൻ​വേ​ലി​ക്ക​ര കോ​ഴി​ത്തു​രു​ത്ത് ക​ള​പ്പു​ര പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യ(77)​നെ​യാ​ണ് പ​റ​വൂ​ർ അ​തി​വേ​ഗ സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ഷി​ബു ഡാ​നി​യേ​ൽ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2021 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. പു​ത്ത​ൻ വേ​ലി​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഗ്രേ​ഡ് എ.​എ​സ്.​ഐ പി.​എ. സി​ന്ധു അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ പി.​എം. ഹ​രി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും, തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി​ക്കി ജോ​സ​ഫ് ആ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​തി​ക്ക് എ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും 12 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 12 രേ​ഖ​ക​ൾ തെ​ളി​വി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ആ​റ്​ മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. പ്ര​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന പി​ഴ​ത്തു​ക അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും കോ​ട​തി പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. പ്ര​വി​ത ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി.

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    News Summary - Elderly man gets eight years in prison for sexually assaulting 12-year-old girl
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