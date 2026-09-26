Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഹാർബർ ടെർമിനസിൽ ചൂളംവിളി നിലച്ചിട്ട് എട്ടുവർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാർബർ ടെർമിനസിൽ ചൂളംവിളി നിലച്ചിട്ട് എട്ടുവർഷം
    cancel

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: കൊ​ച്ചി ഹാ​ർ​ബ​ർ ടെ​ർ​മി​ന​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​സാ​ന യാ​ത്ര വ​ണ്ടി ചൂ​ളം​വി​ളി​ച്ച് പാ​ഞ്ഞി​ട്ട് ഇ​ന്നേ​ക്ക് എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം. 2018 ലാ​ണ് മെ​മു ട്രെ​യി​ൻ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും അ​ന്നു​ത​ന്നെ നി​ല​ച്ച​തും.

    2004 ജൂ​ലൈ 14ന് ​വെ​ണ്ടു​രു​ത്തി റെ​യി​ൽ പാ​ല​ത്തി​ൽ ക​മാ​ൽ എ​ന്ന മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ക​പ്പ​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള പാ​സ​ഞ്ച​ർ തീ​വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​ദ്യം നി​ല​ച്ച​ത്. 2011ൽ ​വ​ല്ലാ​ർ​പാ​ടം ടെ​ർ​മി​ന​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ 2013ൽ ​ച​ര​ക്ക് തീ​വ​ണ്ടി സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്സ്‍യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മ​ര​ണ​ശ​യ്യ​യി​ലാ​യി.

    സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കാ​ടു​ക​യ​റി​യും ഇ​ഴ​ജ​ന്തു, നാ​ൽ​ക്കാ​ലി, സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ വി​ഹ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി. കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ന​ഗ​രി​യി​ലെ ഹാ​ർ​ബ​ർ ടെ​ർ​മി​ന​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​ധാ​ന ച​ര​ക്ക് തീ​വ​ണ്ടി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് ക​ര​മാ​ർ​ഗം ച​ര​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​ടെ​ർ​മി​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    തീ​വ​ണ്ടി സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ മെ​മു സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് പാ​ള​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത​ട​ക്കം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി സി​ഗ്ന​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2018 സെ​പ്റ്റം​മ്പ​ർ 26ന് ​ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മെ​മു കൂ​കി​പ്പാ​ഞ്ഞെ​ത്തി. തീ​വ​ണ്ടി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഷ​നു വെ​ളി​യി​ൽ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചും മ​ധു​രം വി​ള​മ്പി​യും ജ​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ ആ​യു​സ്സേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ മെ​മു പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നി​ല്ല.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​ൻ​റ് മാ​നേ​ജ്മെൻറ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സി​നി​മ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ 2022ലും 2025​ലും ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര തീ​വ​ണ്ടി ഗോ​ൾ​ഡ​ൺ ചാ​രി​യ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി. 1932ൽ ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹാ​ർ​ബ​ർ ടെ​ർ​മി​ന​സി​ൽ​നി​ന്ന് 1943ൽ ​കൊ​ച്ചി-​ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പാ​സ​ഞ്ച​ർ തീ​വ​ണ്ടി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 1944 മു​ത​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര തീ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. ഡ​ൽ​ഹി, കൊ​ൽ​ക്കൊ​ത്ത, മും​ബൈ, ചൈ​ന്നേ, അ​സം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക​ട​ക്കം 17 യാ​ത്രാ​തീ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മും അ​ഞ്ച് ട്രാ​ക്കു​മു​ള്ള ഹാ​ർ​ബ​ർ ടെ​ർ​മി​ന​സ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​ജി -6 കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ്ങ് സ്റ്റാ​ഫ് മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Eight years since the whistling stopped at the Harbor Terminus
    Next Story
    X