    Kochi
    Kochi
    Posted On
    26 Jan 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 10:42 AM IST

    700 ഗ്രാ​മി​ലേ​റെ എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി
    കൊച്ചിയിൽ നാലിടങ്ങളിൽ ലഹരിവേട്ട; പിടിയിലായത് അഞ്ചുപേർ
    അ​ർ​ജു​ൻ വി. ​നാ​ഥ്, അ​ന​സ്, ഫെ​ബി​ന, ജാ​സി​ഫ്, മ​സൂ​ദു​ൽ ബി​ശ്വാ​സ്

    കൊ​ച്ചി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ൻ ല​ഹ​രി വേ​ട്ട. 700 ഗ്രാ​മി​ലേ​റെ എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​കൂ​ടി. ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​രി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ഴ​ക്കാ​ല മൂ​ലേ​പാ​ടം ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ലോ​ഡ്ജി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി 716 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി. ഡാ​ൻ​സാ​ഫും ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​രി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​ന്ന​മം​ഗ​ലം പെ​രി​ങ്ങോ​ളം കി​യാ​ല​ത്ത് കാ​ട​മ്പാ​രി വീ​ട്ടി​ൽ അ​ർ​ജു​ൻ വി. ​നാ​ഥ് (32) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​സ​ല​ഹ​രി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്ന ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ണി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണ് അ​ർ​ജു​ൻ. ഇ​യാ​ളു​ടെ മ​റ്റു രാ​സ​ല​ഹ​രി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് . ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ല​ഹ​രി വേ​ട്ട​യി​ൽ നാ​ലു​പേ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ട്ടേ​ക്കു​ന്നം ച​മ്മാ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​സ് (34), കോ​ട്ട​യം ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ന​ട​ക്ക​ൽ പാ​ടി പു​ര​ക്ക​ൽ ഫെ​ബി​ന (27) എ​ന്നി​വ​ർ 2.20 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും 0.84 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ഇ​വ​ർ​ക്ക് രാ​സ​ല​ഹ​രി എ​ത്തി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ചു​ങ്കം സ്വ​ദേ​ശി ജാ​സി​ഫ് (33), പ​ശ്​​ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ് ഗോ​കു​ൽ​പു​ർ സ്വ​ദേ​ശി മ​സൂ​ദു​ൽ ബി​ശ്വാ​സ്(37) എ​ന്നി​വ​രെ 3.89 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ഗ്ലാ​സ് ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നും പി​ടി​കൂ​ടി. ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ അ​സി. ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

