Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightജനവാസമേഖലകളിൽനിന്ന്​...
    Kochi
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:49 PM IST

    ജനവാസമേഖലകളിൽനിന്ന്​ കാട്ടാനകളെ തുരത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച് വെ​ളു​പ്പി​നെ ആ​റോടെയാ​ണ്​ കാ​ടു​ക​യ​റ്റി​യ​ത്
    ജനവാസമേഖലകളിൽനിന്ന്​ കാട്ടാനകളെ തുരത്തി
    cancel
    camera_alt

    കീ​രം​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കീ​രം​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്തി. പു​ന്നേ​ക്കാ​ട്-​ത​ട്ടേ​ക്കാ​ട് റോ​ഡി​ന​ടു​ത്ത്​ ക​ള​പ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ​യാ​ണ്​ ഉ​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ക​ള​പ്പ​റ തെ​ക്കു​മ്മേ​ൽ ന​ഗ​റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ക​ണ്ട ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ വ​ന​പാ​ല​ക​രും കോ​ത​മം​ഗ​ലം ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി​യും വി.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഏ​ലി​യാ​സ് പോ​ൾ, വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് ആ​ന​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച് ആ​ന​ക​ളെ വെ​ളു​പ്പി​നെ ആ​റ് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​ടു​ക​യ​റ്റി​യ​ത്. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പും ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochi newskothamangalamWild elephantstop news
    Similar News
    Next Story
    X