Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightബക്കറ്റ് തലയിൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 11:05 AM IST

    ബക്കറ്റ് തലയിൽ കുടുങ്ങിയ നായെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ബക്കറ്റ് തലയിൽ കുടുങ്ങിയ നായെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
    cancel
    camera_alt

    ബക്കറ്റ് തലയിൽ കുടുങ്ങിയ നായെ മോഹനനും പവനനും വിവേകനും ചേർന്ന് പിടികൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ

    കുന്നുകര: ബക്കറ്റ് തലയിൽ കുടുങ്ങി രണ്ട് ദിവസം ദുരിതക്കയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നായെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുന്നുകര പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കേ അടുവാശ്ശേരിയിലാണ് കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ തല കുടുങ്ങി ദാഹവും വിശപ്പും അകറ്റാൻ മാർഗമില്ലാതെ രണ്ട് ദിന രാത്രങ്ങൾ നായ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞത്. പലരും കൗതുക കാഴ്ചയായി അതിന്റെ ദൃശ്യം പകർത്തിയെങ്കിലും നായെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരും തുനിഞ്ഞില്ല. നായ് മാന്തുമെന്നോ, രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കടിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തയാറാകാൻ പലരും അമാന്തം കാണിച്ചത്.

    എന്നാൽ കൊല്ലംപറമ്പിൽ കെ.കെ. മോഹനനും, സഹോദരൻ റിട്ട: സബ് ഇൻസ്പക്ടർ കെ.കെ. പവനനും, സഹായി പറക്കുളത്ത് വിവേകനും ചേർന്ന് നായുടെ കഴുത്തിലോ, തലയിലോ മുറിവേൽക്കാതെ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രയത്നത്താൽ കത്രികകയും കത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ബക്കറ്റ് മുറിച്ച് നീക്കി രക്ഷപെടുത്തുകയായിരുന്നു.

    രണ്ട് ദിവസത്തെ വിഷമ സന്ധിക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്ര വിഹാരം നടത്താൻ അവസരമേകിയ മൂവർക്കും നന്ദി പറയും പോലെ ഒരു നിമിഷം മൂവരേയും നോക്കി നായ് വാലാട്ടിയാണ് ഓടിപ്പോയത്. സംഭവം വൈറലായതോടെ നായെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മൂവർ സംഘത്തിന് നാടെങ്ങും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dogrescuedheadbucket
    News Summary - Dog Trapped in Bucket Rescued
    Similar News
    Next Story
    X