Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:30 PM IST

    വികസനത്തിന്​ വിലങ്ങിടുന്നോ, പൈതൃക സംരക്ഷണ നിയമം?

    സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ 100 മീ​. ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പാ​ടി​ല്ല
    വികസനത്തിന്​ വിലങ്ങിടുന്നോ, പൈതൃക സംരക്ഷണ നിയമം?
    എം.​എം. സ​ലീം

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷി​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ല​ക്ക് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്തെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ഘാ​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ത്ത​രു​ത്. നി​ല​വി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​റി​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​പോ​ലും പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. ചോ​ർ​ന്നൊ​ലി​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ഓ​ട് മാ​റ്റാ​നും വേ​ണം ഈ ​അ​നു​മ​തി. നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ‘പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല’ കി​ത​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി കൊ​ട്ടാ​രം

    ഒ​രു പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 1555ൽ ​പോ​ർ​ചു​ഗീ​സു​കാ​ർ കൊ​ച്ചി രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി കൊ​ട്ടാ​രം. തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ച്ചി രാ​ജ​കു​ടും​ബം താ​മ​സം ഇ​വി​ടേ​ക്ക് മാ​റ്റി. 1665ൽ ​ഡ​ച്ചു​കാ​ർ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത​തോ​ടെ ഡ​ച്ച് പാ​ല​സ് എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കൊ​ട്ടാ​രം പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷി​ത സ്മാ​ര​ക​മാ​ണ്. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി, ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി കൊ​ട്ടാ​രം കാ​ണാ​ൻ വി​ദേ​ശി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ദി​നേ​ന എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ത സ്മാ​ര​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ​ത്തെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    കൊ​ച്ചി കോ​ട​തി

    രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ കൊ​ച്ചി കോ​വി​ല​ക​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. 1958ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സ​ബ് കോ​ട​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യും വ​ന്നു. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​ടം ജീ​ർ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​ട​തി തോ​പ്പും​പ​ടി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പു​തി​യ കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും മാ​റ്റി​യ​ത്. ഡൊ​മി​നി​ക് പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രി​ക്കെ പു​തി​യ കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് നാ​ലു​കോ​ടി രൂ​പ ബ​ജ​റ്റി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴ​യ കോ​ട​തി പ​രി​സ​രം പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ്​ ത​ട​സ്സ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​ക്ക്​ ആ​ദ്യ​മെ​ല്ലാം ശ്ര​മം ന​​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​തും നി​ല​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ തോ​പ്പും​പ​ടി​യി​ലെ വാ​ട​ക​കെ​ട്ടി​ടം വി​ല​യ്​​ക്ക് വാ​ങ്ങി.

    പ​ഴ​യ കോ​ട​തി പ​രി​സ​രം കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ. ഒ​രു മ​തി​ലി​ന് അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള കോ​ർ​ണേ​ഷ​ൻ ക്ല​ബി​ലും ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യോ​ട് പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും കാ​ട് വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ കോ​ട​തി പ​രി​സ​രം

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് 1912ൽ ​സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും നി​യ​മം ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ണ്ട്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്​ പു​തു​ക്കാ​നും വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ നി​ർ​മാ​ണ​വും ഇ​തേ പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യ​ത്തു​പോ​ലും ക​യ​റി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ല. സ​മീ​പ​ത്ത്​ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​റെ താ​മ​സി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ജെ​ട്ടി നി​ർ​മാ​ണ​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെയും ആ​ശു​പ​ത്രി

    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി സെന്‍റ്​ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ദേ​വാ​ല​യം

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി സെ​ന്‍റ്​ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ 100 മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നോ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

