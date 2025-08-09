Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:48 AM IST

    ജില്ല അത്​ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ് സമാപിച്ചു; മാർ ബേസിലിനും എസ്.എച്ച്.ഒ.എച്ച്.എസിനും കിരീടം

    ജില്ല അത്​ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ് സമാപിച്ചു; മാർ ബേസിലിനും എസ്.എച്ച്.ഒ.എച്ച്.എസിനും കിരീടം
    ജി​ല്ല അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​ മീ​റ്റി​ൽ സീ​നി​യേ​ഴ്​​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്​

    മൂ​ക്ക​നൂ​ർ

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല അ​ത്​​ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ക​മാ​ലി മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ര്‍ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ര്‍ട്ട് ഓ​ര്‍ഫ​നേ​ജ് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ (എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്) സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ ബേ​സി​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞു. 464 പോ​യ​ന്റ്​ നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ നേ​ട്ടം. അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​ട്ട​ക്കി​രീ​ടം മോ​ഹി​ച്ചെ​ത്തി​യ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ന് 170 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ട​വു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മാ​പ​ന ദി​നം പ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ർ ബേ​സി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ല​ണി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പോ​യ​ന്‍റ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വൈ​കാ​തെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് 19 പോ​യ​ന്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ (445) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. കോ​ത​മം​ഗ​ലം എം.​എ കോ​ള​ജി​നാ​ണ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം (222). വി​ദ്യോ​ദ​യ സ്‌​കൂ​ള്‍ തേ​വ​ക്ക​ല്‍ (160), വ​ടു​ത​ല ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ (160) സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം നാ​ലും അ​ഞ്ചും സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ജൂനിയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യൻന്മാരായ മാർബേസിൽ കോതമംഗലം

    സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍മാ​രാ​യ കോ​ത​മം​ഗ​ലം എം.​എ കോ​ള​ജ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും (138) മാ​ർ ബേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും(136) നേ​ടി. വൈ​പ്പി​ന്‍ നാ​യ​ര​മ്പ​ലം ബി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 67 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി നാ​ലാ​മ​തും വ​ടു​ത​ല ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ ടീം 34 ​പോ​യ​ന്റോ​ടെ അ​ഞ്ചാ​മ​തു​മു​ണ്ട്. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്ന കി​രീ​ട​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ എം.​എ കോ​ള​ജി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്.

    സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം വ​നി​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പു​രു​ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട എം.​എ കോ​ള​ജ് ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി. ജൂ​നി​യ​ര്‍ ആ​ണ്‍-​പെ​ണ്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ണ്ട​ര്‍ 16, അ​ണ്ട​ര്‍ 18 കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലും സീ​നി​യ​ര്‍ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍മാ​രാ​യി. ജൂ​നി​യ​ര്‍ അ​ണ്ട​ര്‍ 14 പെ​ണ്‍വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​രു​ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യി. ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഈ ​മാ​സം 16,17,18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ഇ​വ​ർ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട്സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍

    ആ​ണ്‍വി​ഭാ​ഗം അ​ണ്ട​ര്‍ 14: വി​ദ്യോ​ദ​യ സ്‌​കൂ​ള്‍ തേ​വ​ക്ക​ല്‍ 62, അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 45. അ​ണ്ട​ര്‍ 16: കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 48, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 48, ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ വ​ടു​ത​ല 32. അ​ണ്ട​ര്‍ 18: മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 94, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 92. അ​ണ്ട​ര്‍ 20: എം.​എ കോ​ള​ജ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം 71, മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം 68.

    പെ​ണ്‍വി​ഭാ​ഗം അ​ണ്ട​ര്‍ 14: അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 61, കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭ​വ​ന്‍സ് ആ​ദ​ര്‍ശ് വി​ദ്യാ​ല​യ 27.5. അ​ണ്ട​ര്‍ 16: കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 85, അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 59. അ​ണ്ട​ര്‍ 18: കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 88, അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 66. അ​ണ്ട​ര്‍ 20: സെ​ന്റ് സേ​വ്യേ​ഴ്‌​സ് കോ​ള​ജ് ഫോ​ര്‍ വി​മ​ണ്‍ ആ​ലു​വ 56.5, മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം 43. സീ​നി​യ​ര്‍ പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം: എം.​എ കോ​ള​ജ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം 87, അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 59. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം: മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം 122, അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 111.

