Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightജില്ല അത്‌ലറ്റിക്...
    Kochi
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:34 AM IST

    ജില്ല അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്

    text_fields
    bookmark_border
    മൂക്കന്നൂർ എസ്.എച്ച്.ഒ.എച്ച്.എസിന്റെ കുതിപ്പ്
    ജില്ല അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്
    cancel
    camera_alt

    100 മീ​. അ​ണ്ട​ർ 18 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന

    പി.​വി. അ​പ​ർ​ണ -സെ​ന്‍റ്​ തെ​രേ​സാ​സ് (ചെ​സ്റ്റ്​ ന​മ്പ​ർ 405)

    കൊ​ച്ചി: മു​ൻ​നി​ര ടീ​മു​ക​ളെ പി​ന്നോ​ട്ട​ടി​ച്ച് ജി​ല്ല അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ അ​ങ്ക​മാ​ലി മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ര്‍ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ര്‍ട്ട് ഓ​ര്‍ഫ​നേ​ജ് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ (എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്) സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ കു​തി​പ്പ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ജൂ​നി​യ​ര്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ 207 പോ​യ​ന്‍റോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ കു​തി​പ്പ്. സീ​നി​യ​ര്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കോ​ത​മം​ഗ​ലം എം.​എ കോ​ള​ജി​നെ മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റം (95 പോ​യ​ന്റ്). അ​ണ്ട​ര്‍ 14, അ​ണ്ട​ര്‍ 16, അ​ണ്ട​ര്‍ 18, അ​ണ്ട​ര്‍ 20 ആ​ണ്‍-​പെ​ണ്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ജൂ​നി​യ​ര്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (154 പോ​യ​ന്റ്) 117 പോ​യ​ന്റോ​ടെ കോ​ത​മം​ഗ​ലം എം.​എ കോ​ള​ജ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മു​ണ്ട്. വ​ടു​ത​ല ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ (83), കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭ​വ​ന്‍സ് ആ​ദ​ര്‍ശ് വി​ദ്യാ​ല​യ (80) എ​ന്നി​വ​രും ആ​ദ്യ അ​ഞ്ചി​ല്‍ ഇ​ടം​നേ​ടി.

    സീ​നി​യ​ര്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ 92 പോ​യ​ന്റു​ള്ള എം.​എ കോ​ള​ജ് ര​ണ്ടാ​മ​തും കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ര്‍ബേ​സി​ല്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 72 പോ​യ​ന്റോ​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​തു​ണ്ട്. നാ​യ​ര​മ്പ​ലം ബി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (50), എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് (31) ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം നാ​ലും അ​ഞ്ചും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സ​മാ​പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:athletic championshipmar basil kothamangalamDistrictCochicochin news
    News Summary - District Athletic Championship
    Similar News
    Next Story
    X