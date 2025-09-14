Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    14 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 12:27 PM IST

    അനിവാര്യം, ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധം

    കൊ​ച്ചി: പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​മീ​പ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. കാ​ല​വ​ർ​ഷം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ​പ്പോ​ഴും നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​രാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 164 പേ​രാ​ണ് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    72 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും 15ഓ​ളം രോ​ഗി​ക​ൾ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​റ്റാ​റ്റു​ക​ര, ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര, ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി, എ​ട​ത്ത​ല, ഗോ​തു​രു​ത്ത്, മൂ​ലം​കു​ഴി, പി​റ​വം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 12ന് ​ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്.

    ഉ​റ​വി​ട ന​ശീ​ക​ര​ണം പ്ര​ധാ​നം

    ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​റ​വി​ട ന​ശീ​ക​ര​ണ​വും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ൽ മു​ട്ട​യി​ട്ട് പെ​രു​കു​ന്ന ഈ​ഡി​സ് കൊ​തു​കു​ക​ളാ​ണ് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി പ​ര​ത്തു​ന്ന​ത്. വീ​ടി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും കൊ​തു​കു​ക​ൾ മു​ട്ട​യി​ട്ട് പെ​രു​കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​ട്ടി​യ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ര​ട്ട, മു​ട്ട​ത്തോ​ട്, ക​രി​ക്കി​ൻ​തൊ​ണ്ട്, ട​യ​ർ ഇ​വ​യൊ​ക്കെ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ടെ​റ​സ്, സ​ൺ​ഷേ​ഡ്​​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കൊ​തു​ക് പെ​രു​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പോം​വ​ഴി.

    വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് അ​ല​ങ്കാ​ര​ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന കു​പ്പി​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ളം, ഫ്രി​ഡ്ജി​ന് പി​റ​കി​ലെ ട്രേ ​ഇ​വ​യൊ​ക്കെ കൊ​തു​കി​ന്‍റെ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ എ​ത്താ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ത​ങ്ങി​നി​ന്ന് കൊ​തു​ക്​ പെ​രു​കാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വീ​ടി​നു പു​റ​ത്തും അ​ക​ത്തും കൊ​തു​ക് വ​ള​രാ​നി​ട​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി ഉ​റ​വി​ട ന​ശീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക.

    പ​നി​ബാ​ധി​ത​രും നി​ര​വ​ധി

    പ​നി​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​റ​വ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 12ന് ​മാ​ത്രം 421 പേ​ർ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 16 പേ​രെ കി​ട​ത്തി​ച്ചി​കി​ത്സ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷീ​ണം, ത​ല​വേ​ദ​ന, ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന, ചു​മ, ജ​ല​ദോ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​രു​ന്നും വി​ശ്ര​മ​വും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

