Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 12:47 PM IST

    വോട്ട് പഠിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്ത്​ കുരുന്നുകൾ; കൗതുകമായി കുട്ടിത്തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

    വോട്ട് പഠിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്ത്​ കുരുന്നുകൾ; കൗതുകമായി കുട്ടിത്തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മൂ​ലേ​പ്പാ​ടം 47ാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​ട്ടി​ത്തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ണി​ചേ​ർ​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കു​രു​ന്നു​ക​ളും. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മൂ​ലേ​പ്പാ​ടം വാ​ർ​ഡി​ലെ 47ാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കു​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. നേ​ര​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ത്തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ്രി​സൈ​ഡി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​റും പോ​ളി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​റും ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മെ​ല്ലാം മൂ​ന്ന് വ​യ​സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​രു​ന്നു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴ് പേ​രാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. ഫാ​ത്തി​മ അ​മാ​ൽ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ ലൂ​ക്ക ജോ​സ് പോ​ളി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഐ​സാം, റ​ബീ​ഉ സ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രാ​യി. സൈ​മ സ​മാ​ൻ, ലൂ​ക്ക ജോ​സ്, അ​ന​യി​ഗ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ.

    സാ​ധാ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ത് പോ​ലെ സ്ലി​പ്പു​ക​ളും, ബാ​ല​റ്റും തു​ട​ങ്ങി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ലി​ൽ തേ​ക്കാ​ൻ മ​ഷി വ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൗ​തു​ക​ത്തി​നൊ​പ്പം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​യി കു​ട്ടി​ത്തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ടീ​ച്ച​ർ പി.​എം. അ​സ്മ, ഹെ​ൽ​പ്പ​ർ സി. ​നി​ഷ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ മാ​താ​വാ​യ ലൈ​ല ബീ​വി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​മ​ത്​ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. 17 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ള്ള അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കെ​ട്ടി​ടം വേ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. ഇ​ക്കാ​ര്യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് പ​ല ത​വ​ണ അ​തി​കൃ​ത​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​ക്കു​റി മ​ത്സ​രി​ച്ച മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    X