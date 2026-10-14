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Madhyamam
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    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ മു​ന​മ്പാ​യി പാ​ല​ങ്ങ​ൾ; ക​മ്പി​വേ​ലി കെ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു

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    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം മൂ​ന്ന് പേ​രാ​ണ് കാ​യ​ലി​ല്‍ ചാ​ടി​യ​ത്‌
    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ മു​ന​മ്പാ​യി പാ​ല​ങ്ങ​ൾ; ക​മ്പി​വേ​ലി കെ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു
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    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​യ​ലി​ല്‍ ചാ​ടി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​മ്പി വേ​ലി കെ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം മൂ​ന്ന് പേ​രാ​ണ് കാ​യ​ലി​ല്‍ ചാ​ടി​യ​ത്‌. ഇ​തി​ല്‍ ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ പാ​ല​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ ച​തു​പ്പി​ല്‍ വീ​ണ​തി​നാ​ലും മ​റ്റൊ​രു സ്ത്രീ​യെ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ര​ക്ഷ പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത​തി​നാ​ൽ ജീ​വ ഹാ​നി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ ബി.​ഒ.​ടി പാ​ല​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ സ്ത്രീ ​മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ പാ​ലം,ബി.​ഒ.​ടി, വെ​ണ്ടു​രു​ത്തി,ക​ണ്ണ​ങ്ങാ​ട്ട് എ​ന്നീ പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​രും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കാ​യി കാ​യ​ലി​ല്‍ ചാ​ടു​ന്ന​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ചു​റ്റും ഒ​രാ​ള്‍ പൊ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ക​മ്പി​വേ​ലി കെ​ട്ടി​യാ​ല്‍ ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.​നേ​ര​ത്തേ കാ​യ​ലി​ല്‍ ചാ​ടി​യു​ള്ള ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പെ​രു​കു​ക​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് ക​മ്പി വേ​ലി കെ​ട്ടി​യാ​ല്‍ ഉ​ചി​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് സ​മ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ആ​വ​ശ്യം മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ പാ​ലം പൈ​തൃ​ക സ്മാ​ര​ക​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ക​മ്പി വേ​ലി കെ​ട്ടു​ക പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ദം.

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    News Summary - Demand Grows for Fencing on Kochi Bridges to Prevent Suicides
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