cancel camera_alt പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​താ​ഴം പെ​രി​യാ​ര്‍ തോ​ട്ടി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: മാ​ലി​ന്യം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന് തോ​ട്ടി​ലെ ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​താ​ഴം പെ​രി​യാ​ര്‍ തോ​ടി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്ന അ​റ​വ്-​ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​ലി​ന്യം, ച​ളി, മ​ണ്ണ് എ​ന്നി​വ​മൂ​ലം വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യ അ​ന്നാ​മ​റ്റം, ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ര്‍, മു​ണ്ട​ക്ക​ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ കി​ണ​റു​ക​ള്‍ മ​ലി​ന​മാ​കു​ന്നു. അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും മ​റ്റ് പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഹോ​ട്ട്‌​സ്‌​പോ​ട്ടാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ലി​ന്യം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ കൊ​തു​ക് പെ​രു​കി പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ള്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​കാ​ന്‍ ഇ​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​താ​ഴം മു​ത​ല്‍ പെ​രി​യാ​ര്‍ വ​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​ലി​ന്യ​വും ച​ളി​യും നീ​ക്കി ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ സു​ബൈ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ചെ​ന്താ​ര​യും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഈ​സ്റ്റ് മു​ടി​ക്ക​ല്‍ ബൂ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം പു​ത്തു​ക്കാ​ട​നും പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​താ​ഴം മ​ഹാ​ത്മ റെ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി, ക​ല​ക്ട​ര്‍, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍സ്പ​ക്ട​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. Show Full Article

Debris builds up and blocks the flow in the trough.