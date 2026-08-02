Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightതട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 10:17 AM IST

    തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; വൻ ലഹരിശൃംഖല തകർത്ത് പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു
    തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; വൻ ലഹരിശൃംഖല തകർത്ത് പൊലീസ്
    cancel

    കൊ​ച്ചി: മ​ര​ട് ഫോ​റം മാ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ യു​വാ​വി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ലെ​ത്തി. കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ വ​ൻ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ലി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ജൂ​ലൈ 29 രാ​ത്രി 9.50ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഫോ​റം മാ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ മാ​രു​തി സ്വി​ഫ്റ്റ് കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ബ​ല​മാ​യി ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ യു​വാ​വി​ന്റെ സ്കൂ​ട്ട​റും ഓ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യാ​യ ഫു​ഡ് ഡെ​ലി​വ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ര​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​തേ​രാ​ത്രി ത​ന്നെ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു. സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ഹ​നം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വി.​പി ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്‍റെ(29) പേ​രി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​തും വി​വി​ധ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യു​മാ​യ തോ​പ്പും​പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സേ​വ്യ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ട്വി​സ്റ്റു​ക​ൾ...

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ജീ​വ ല​ഹ​രി സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘം വെ​ണ്ണ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം 4.48 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി നാ​ല് പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ റി​ജോ​യ് ബി​ക്സ​ൺ ഫ്രാ​ൻ​സി​സാ​ണ് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    ബി​നു മോ​ഹ​ന​ൻ, പാ​ർ​വ്വ​തി, സാ​ന്ദ്രാ​ഞ്ജ​ലി എ​ന്നി​വ​രും ഇ​യാ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്റെ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ പ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​ടി​ശ്ശി​ക ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ലി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് റി​ജോ​യ് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    സ​മാ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ കേ​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ണ്ടം​വേ​ലി സ്വ​ദേ​ശി സ്മി​ജി​ൽ ആ​ന്റ​ണി(25)​യെ 0.1 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ക​ണ്ണ​മാ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു സ​ഹാ​യി ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി നി​ഖി​ൽ കെ​ന്റി​നെ മു​ള​വു​കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് 1.95 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ആ​റ് കേ​സു​ക​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kidnapping casePolicedrug bust
    News Summary - Crucial breakthrough in kidnapping case; Police bust huge drug ring
    Similar News
    Next Story
    X