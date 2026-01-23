Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    23 Jan 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 11:54 AM IST

    കോടികൾ വിലയു​ള്ള ‘കുഞ്ഞന്മാർ’ ദേ കൊച്ചിയിൽ!

    കോടികൾ വിലയു​ള്ള ‘കുഞ്ഞന്മാർ’ ദേ കൊച്ചിയിൽ!
    കേ​ര​ള പോ​സ്റ്റ​ൽ സ​ർ​ക്കി​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ക​ണ്ടാ​ൽ കു​ഞ്ഞ​നാ​ണ്​. പ​ക്ഷേ, കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഈ ​കു​ഞ്ഞ​ന്മാ​രു​ടെ വി​ല​യാ​ക​ട്ടെ കോ​ടി​ക​ളും. നാ​ലു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന പെ​ന്നി ബ്ലാ​ക്ക്​​ മു​ത​ൽ രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​ഞ്ച​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ വ​രെ​യാ​ണ്​ ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സ്​​റ്റാ​മ്പാ​യ, ബ്രി​ട്ട​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പെ​ന്നി ബ്ലാ​ക്ക്​​ ആ​ണ്​ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ വി.​ഐ.പി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ. 1840 മേ​യ് ഒ​ന്നി​നാ​ണ് വി​ക്ടോ​റി​യ രാ​ജ്ഞി​യു​ടെ ചി​ത്രം ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത ഈ ​സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. നാ​ലു​കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​വ​രെ ഈ ​ക​റു​ത്ത ചെ​റി​യ സ്റ്റാ​മ്പ് ലേ​ല​ത്തി​ൽ പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള പോ​സ്റ്റ​ൽ സ​ർ​ക്കി​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ കേ​രാ​പെ​ക്‌​സ്- 2026ൽ ​ഇ​തി​നു സ​മാ​ന​മാ​യി വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1852 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പാ​യ സി​ന്ധ് ഡാ​ക്ക് ആ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു താ​രം. സി​ന്ധ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ന്ന​ത്തെ ക​ല​ക്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഈ ​സ്റ്റാ​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​മൂ​ല്യ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ പേ​ഴ്‌​സ​ണാ​ലി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും.

