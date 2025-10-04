Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Oct 2025 11:25 AM IST
    date_range 4 Oct 2025 11:25 AM IST

    കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; പുറയാർ റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമാണം ഇന്ന്​ ആരംഭിക്കും

    കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; പുറയാർ റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമാണം ഇന്ന്​ ആരംഭിക്കും
    ശ​നി​യാ​ഴ്ച മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​റ​യാ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ്

    ദേ​ശം: കാ​ല​ടി റോ​ഡി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്ന പു​റ​യാ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​സം​സ്ഥാ​ന പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും.

    ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 39.90 കോ​ടി​യും അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡി​ന് സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 18.81 കോ​ടി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 53.71 കോ​ടി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ്. 627 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലും 10.15 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ലു​മാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​രി ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് 7.5 മീ​റ്റ​റും ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് 1.5 മീ​റ്റ​റു​മാ​യി​രി​ക്കും വീ​തി. പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും 290 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡും ട്രെ​യ്നേ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ റോ​ഡി​നി​രു​വ​ശ​ത്തും സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    റോ​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല. പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി യാ​ത്ര ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്, ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം, കാ​ഞ്ഞൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​കും.

    News Summary - Construction of the Purayar railway overbridge will begin today
