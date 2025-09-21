Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സർക്കാർ അതിഥിമന്ദിരം നിർമാണം ഇഴയുന്നു

    അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    സർക്കാർ അതിഥിമന്ദിരം നിർമാണം ഇഴയുന്നു
    നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്ന പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലെ അ​തി​ഥി​മ​ന്ദി​രം

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ഥി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ്​ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലെ പ​ഴ​യ റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്നു​നി​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ അ​ഥി​തി​മ​ന്ദി​രം ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. താ​ഴെ ര​ണ്ടു​നി​ല​ക​ളി​ൽ മു​റി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ല്‍ സ്യൂ​ട്ട് റൂ​മ​ട​ക്കം മൂ​ന്ന്​ മു​റി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ടു​ക്ക​ള​യും ഡൈ​നി​ങ് ഹാ​ളും താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. മൂ​ന്നാം നി​ല​യി​ല്‍ വ​ലി​യ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളാ​ണ് പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ലി​ഫ്റ്റ​ട​ക്കം ര​ണ്ടു നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി 11 മു​റി​ക​ളു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​നി​ല​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ര്‍ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ണ്ട് തി​ക​യാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ൾ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഏ​ഴു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​മൂ​ലം ചോ​ർ​ന്നൊ​ലി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​പോ​ലും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​മി​തി​ക​ളും​മൂ​ലം നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​യ റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് പു​തു​ക്കി​നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ൽ​ദോ എ​ബ്ര​ഹാ​മാ​ണ്​ അ​ന്ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ടു.

    പു​തി​യ​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പ​ട​ലു​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ണി​യാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​ര​മാ​യി​രു​ന്നു മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലേ​ത്. മു​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന ഇ.​എം.​എ​സ്, സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍, കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍, എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി, പി.​കെ.​വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ, അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍, ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും ഉ​ന്ന​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ത​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ദി​രം. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ചാ​ര്യ​ന്‍ എ.​കെ. ഗോ​പാ​ല​നും (എ.​കെ.​ജി), ഭാ​ര്യ സു​ശീ​ല ഗോ​പാ​ല​നും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ​ട്ട​ണ​മാ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധീ​ന​ത​യി​ൽ മ​റ്റ് അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

