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    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 1:49 PM IST

    ഓട്ടത്തിനിടയിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീന്റെ ടയർ ഊരിപ്പോയി; അപകടം ഒഴിവായി

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    ഓട്ടത്തിനിടയിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീന്റെ ടയർ ഊരിപ്പോയി; അപകടം ഒഴിവായി
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    ട​യ​ർ ഊ​രി​പ്പോ​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മി​ക്സ​ർ മെ​ഷീ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്നു

    ആ​ല​ങ്ങാ​ട്: നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മി​ക്സ​ർ മെ​ഷീ​ന്റെ ട​യ​ർ ഊ​രി​പ്പോ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ലു​വ-​വ​രാ​പ്പു​ഴ റോ​ഡി​ൽ ക​രി​ങ്ങാം​തു​രു​ത്ത് ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​സ​മ​യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കാ​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​യി. ത​ത്ത​പ്പി​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ്ര​വൃ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന് ശേ​ഷം അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​മാ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി വ​ലി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്ട​യ​ർ ഊ​രി പോ​യ​ത്. സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:Kochilocalnews
    News Summary - ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മി​ക്സ​ർ മെ​ഷീ​ന്റെ ട​യ​ർ ഊ​രി​പ്പോ​യി; അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി
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