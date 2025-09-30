Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightലൈഫ് മിഷൻ;...
    Kochi
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 1:56 PM IST

    ലൈഫ് മിഷൻ; പൂർത്തീകരിച്ചത് 41,617 വീട്​, 101 ഫ്ലാറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ലൈഫ് മിഷൻ; പൂർത്തീകരിച്ചത് 41,617 വീട്​, 101 ഫ്ലാറ്റ്
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ൽ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത് 41,617 വീ​ടു​ക​ൾ. കൂ​ടാ​തെ 101 ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ​ഭ​വ​ന ര​ഹി​ത​ർ​ക്കും അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള വീ​ട് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സ​മ​ഗ്ര​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ലൈ​ഫ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ പാ​ർ​പ്പി​ട സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി.

    ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ 9309 എ​സ്.​സി, 885 എ​സ്.​ടി, 2072 ഫി​ഷ​റീ​സ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 8474 എ​സ്.​സി, 662 എ​സ്.​ടി, 1764 ഫി​ഷ​റീ​സ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭൂ​മി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    സ്ഥ​ലം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ മു​ഖേ​ന​യും മ​ന​സ്സോ​ടി​ത്തി​രി മ​ണ്ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ, ലൈ​ഫ് ചി​റ്റി​ല​പ്പ​ള്ളി ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ ഇ​പ്ര​കാ​രം 45,755 ലൈ​ഫ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 2011ല്‍ ​ന​ട​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ജാ​തി സെ​ന്‍സ​സ് പ്ര​കാ​രം (എ​സ്.​ഇ.​സി.​സി) ല​ഭ്യ​മാ​യ ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ല്‍ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഭൂ​ര​ഹി​ത​ര്‍/​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ര്‍വേ ന​ട​ത്തി അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രീ​തി. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​ര്‍ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochilife missionLatest News
    News Summary - completed list of houses and flats in life mission
    Similar News
    Next Story
    X