കണ്ടൽ വെട്ടിമാറ്റി തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്നതായി പരാതി

cancel camera_alt പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ടം നി​ക​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ള്ളു​രു​ത്തി: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ടെ​ങ്ങും പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ടം നി​ക​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് എം.​എ മാ​ത്യു റോ​ഡി​ൽ കോ​വ​ളം ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ടം നി​ക​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ല്ലേ​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ക​ത്ത​ലെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ വേ​ലി​യേ​റ്റം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​യ​ൽ തീ​ര മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​ത്.

വേ​ലി​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ര​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഉ​ന്ന​ത റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

Complaint that mangroves are being cut and wetlands are being filled