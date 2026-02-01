Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    1 Feb 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 10:44 AM IST

    വരൂ കാണാം, ആഴക്കടലിന്റെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ

    വരൂ കാണാം, ആഴക്കടലിന്റെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ
    സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ക​ട​ല​റി​വു​ക​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​മു​ദ്ര​മ​ത്സ്യ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​നം (സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ) വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​റ​ന്നി​ടു​ന്നു. 79ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന്​ സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    ക​ട​ലാ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വി​വി​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, അ​പൂ​ർ​വ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള മ്യൂ​സി​യം, മ​റൈ​ൻ അ​ക്വേ​റി​യം, വി​വി​ധ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ഹാ​ച്ച​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. തി​മം​ഗ​ലം, ഡോ​ൾ​ഫി​ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ട​ൽ​സ​സ്ത​നി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ത്സ്യ​മാ​യ തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വ്, ക​ട​ൽ മു​യ​ൽ, പ​റ​ക്കും കൂ​ന്ത​ൽ, ക​ട​ൽ വെ​ള്ള​രി, പ​ല​ത​രം ക​ട​ൽ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ട​ൽ​പാ​മ്പു​ക​ൾ, വി​ഷ​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ​യി​ലെ നാ​ഷ​ണ​ൽ മ​റൈ​ൻ ബ​യോ​ഡൈ​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി മ്യൂ​സി​യം. സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

    കൂ​ടാ​തെ, കാ​ർ​ഷി​ക അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​നം, തൊ​ഴി​ൽ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ 2.30 മു​ത​ൽ നാ​ല് വ​രെ ന​ട​ക്കും. സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ ​ഗ്രി​ൻ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ശാ​സ​ത്ര​ജ്ഞ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കും.

    Kochi
