Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 1:16 PM IST

    വല്ലാത്തൊരു പാലം... ഇത് പുല്ലേപ്പടി പാലം

    വല്ലാത്തൊരു പാലം... ഇത് പുല്ലേപ്പടി പാലം
    പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി പാ​ല​ത്തി​ലെ ത​ക​ർ​ന്ന റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ൻ

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ക്കു​ന്നു. പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി​യെ​യും ക​തൃ​ക്ക​ട​വി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ഴി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞും ആ​കെ ത​ക​ർ​ന്നും കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് പാ​ല​ത്തി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ സി​മ​ന്‍റ്​ ചാ​ക്കി​ട്ട് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യി. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​തെ വൈ​റ്റി​ല, കാ​ക്ക​നാ​ട്, ത​മ്മ​നം, വെ​ണ്ണ​ല, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യാ​ണ് ത​മ്മ​നം-​പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി റോ​ഡ്, ഈ ​റോ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​മാ​ണ് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡി​ന്‍റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ഒ​രു വ​ലി​യ കു​ഴി​യു​മു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ലും മ​റ്റും ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടാ​തെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വെ​ട്ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബൈ​ക്കും സ്കൂ​ട്ട​റു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​ത​വ​ണ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്തി​നു (ബ്രി​ഡ്ജ​സ്) കീ​ഴി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പാ​ലം വ​രു​ന്ന​ത്. പാ​ലം ടാ​ർ ചെ​യ്ത് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ കു​ഴി​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മൂ​ടും. 36 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    road collapsedErnakulamLatest News
    News Summary - Collapsed road in Pullepadi
