Madhyamam
    date_range 22 Dec 2025 11:44 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 11:44 AM IST

    കാർണിവൽ പതാക ഉയർന്നു; കൊച്ചിക്ക് ഇനി ആഘോഷത്തിന്‍റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ

    കാർണിവൽ പതാക ഉയർന്നു; കൊച്ചിക്ക് ഇനി ആഘോഷത്തിന്‍റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ
    കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് കെ.​ജെ മാ​ക്സി എം.​എ​ൽ.​എ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​ക്ക് ഇ​നി ഉ​ത്സ​വ രാ​വു​ക​ൾ. കൊ​ച്ചി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് കൊ​ടി​യേ​റി. ഇ​നി പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​നം വ​രെ കൊ​ച്ചി ആ​ഘോ​ഷ ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ക​ലാ, കാ​യി​കം , സാ​ഹ​സി​കം, സാ​ഹി​ത്യം, ര​ച​ന, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​വ വ​ത്സ​ര​ദി​ന കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി രാ​പ​ക​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി​യെ ഉ​ത്സ​വ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റും. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ നൂ​റോ​ളം ക്ല​ബ്ബു​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ ന​വ​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കെ.​ജെ മാ​ക്സി എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    പി​റ​കെ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ അം​ഗ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ൾ അ​താ​ത് സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി. 96 ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ന്‍റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജ് കു​മാ​ര്‍ ഗു​പ്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ ഷൈ​നി മാ​ത്യൂ, പി.​ജെ ദാ​സ​ന്‍, ക​വി​ത ഹ​രി​കു​മാ​ര്‍, നി​ഷ ജോ​സ​ഫ്, ജോ​സ​ഫ് ഫെ​ര്‍ണാ​ണ്ട​സ്, കെ.​ജെ പ്ര​കാ​ശ​ന്‍, സു​ഹാ​ന സു​ബൈ​ര്‍, മ​ഞ്ജു​ള അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, കെ.​എ മ​നാ​ഫ്, റ​ഹീ​ന റ​ഫീ​ക്ക്, കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​സ് കൃ​ഷ്ണ​മാ​ചാ​രി, മു​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ഷീ​ബ ലാ​ൽ, മു​ന്‍ മേ​യ​ര്‍ കെ.​ജെ സോ​ഹ​ന്‍, കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സോ​മ​ൻ.​എം മേ​നോ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​എ​ച്ച് ഹി​ദാ​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ത​ന്നെ വി​വി​ധ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് മെ​ഗാ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഡീ​ജെ, ഗാ​ന​മേ​ള, മെ​ഗാ​ഷോ, മ്യൂ​സി​ക് ഫെ​സ്റ്റ്, ക​രോ​ക്കെ, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, ഡാ​ൻ​സ്, ച​വി​ട്ട് നാ​ട​കം, മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക് ഷോ ​എ​ന്നീ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​ള്ള​ത്ത് രാ​മ​ൻ മൈ​താ​നം, പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​നം, വാ​സ്ക്കോ​ഡ ഗാ​മ സ്ക്വ​യ​ർ, നെ​ഹ്റു പാ​ർ​ക്ക്, ബാ​സ്റ്റി​ൻ ബം​ഗ്ളാ​വ്, ദ്രോ​ണാ​ചാ​ര്യ മൈ​താ​നം, മു​ണ്ടം​വേ​ലി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മൈ​താ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    മോ​ട്ടോ​ർ ബൈ​ക്ക് റെ​യ്സ്, സ്കൂ​ട്ട​ർ റാ​ലി, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബോ​ൾ, കു​റാ​ഷ്, ഗാ​ട്ടാ ഗു​സ്തി, തേ​ക്കൂ​ട്ടം ക​ളി,ഷ​ട്ടി​ൽ, ക​യാ​ക്കി​ങ്, ചൂ​ണ്ട​യി​ട​ൽ, വ​ഞ്ചി തു​ഴ​യ​ൽ, ക​ള​രി പ​യ​റ്റ്, നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, കോ​ലം വ​ര​യ്ക്ക​ൽ, രം​ഗോ​ലി, മെ​ഹ​ന്ദി, ചി​ത്ര ര​ച​ന എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി കു​റ്റ​ൻ പ​പ്പാ​ഞ്ഞി​യെ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കും. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​തു വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റാ​ലി​യോ​ടെ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും. പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്ത​ല്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ദ​ക്ഷി​ണ ഭാ​ര​ത ക​ള​രി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വീ​രാം​ഗ​ന​മാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ള​രി​പ​യ​റ്റും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

