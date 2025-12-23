Begin typing your search above and press return to search.
    23 Dec 2025 11:41 AM IST
    23 Dec 2025 11:41 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ നാ​ട്;​ ഉ​ത്സ​വാ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​പ​ണി

    ക്രി​സ്മ​സ്​-പു​തു​വ​ത്സ​​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ ബ്രോ​ഡ്​​വേ​യി​ൽ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്

    കൊ​ച്ചി: നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ക്രി​സ്മ​സ്​-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക്. ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ള​ക്ക​വും​ ​കേ​ക്കി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​വും പു​തു​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ​‘വൈ​ബു’​മാ​യി വി​പ​ണി​യും ഉ​ത്സ​വ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്. ​തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​ക​ളു​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ര​ങ്ങു​ണ​ർ​ന്നു. പു​തു​സ​ഹ​സ്രാ​ബ്​​ദ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ അ​വ​സാ​ന ക്രി​സ്മ​സും തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന പു​തു​വ​ത്സ​ര​വും നാ​ട​റി​യു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ എ​വി​ടെ​യും.

    ന​​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ള​ക്കം, കേ​ക്കി​െന്റ മ​ധു​രം

    ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്ന എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ള​ക്ക​മാ​ണ്​ വി​പ​ണി​യെ പ്ര​കാ​ശ​മാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൈ​നീ​സ്​ മോ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ​യും താ​രം. എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലെ​ങ്കി​ലും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ട​ലാ​സ്​ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ കു​റ​വ​ല്ല. എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 120 രൂ​പ മു​ത​ൽ 1200 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ വി​ല. ക​ട​ലാ​സ്​ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 100 മു​ത​ൽ 500 വ​രെ​യും.

    ക്രി​സ്മ​സ്​ പ​പ്പാ തൊ​പ്പി​ക​ൾ, വി​വി​ധ​യി​നം അ​ല​ങ്കാ​ര ദീ​പ​ങ്ങ​ൾ, ​പു​തി​യ ട്രെ​ൻ​ഡാ​യ മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ഫൈ​ബ​ർ മു​ത​ൽ പ​ന​യോ​ല​യി​ൽ​വ​രെ ഒ​രു​ക്കി​യ കൃ​​ത്രി​മ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ,​ സാ​ന്താ​ക്ലോ​സ്, ക്രി​സ്​​മ​സ്​ ട്രീ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ല​യി​ലും രൂ​പ​ത്ത​ലു​മു​ള്ള​വ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    കേ​ക്ക്​ വി​പ​ണി​യി​ലും വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​നും പു​തു​മ​ക​ൾ​ക്കും കു​റ​വി​ല്ല. ടി​ന്നി​ല​ട​ച്ച​ത​ട​ക്കം പ്ലം​കേ​ക്കു​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ ഇ​നം. അ​വ​യി​ൽ​ത​ന്നെ എ​ക്സോ​ട്ടി​ക് പ്ലം, ​റി​ച്ച് ഫ്രൂ​ട്ട്, ഫ്രൂ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ന​ട്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല​ത​രം വെ​റൈ​റ്റി​ക​ൾ. 300 മു​ത​ൽ 2000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ വി​ല. ബ​ട്ട​ർ, ചോ​ക്ലേ​റ്റ്, കാ​ര​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഡേ​റ്റ്സ്, ബ​ട്ട​ർ​സ്കോ​ച്ച്, ഓ​റ​ഞ്ച്, ബ​നാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ക്കി​ന്‍റെ വി​ല​യി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ​വി​ല​ക്കു​റ​വി​െന്റ മേ​ള​ക​ൾ

    പു​തു​വ​ത്സ​രം​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ൾ​ക്കും ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വി​ല​ക്കു​റ​വും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ വാ​ഗ്ദാ​നം. സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ജി​ല്ല ഫെ​യ​റി​ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ് ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡ് മൈ​താ​ന​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന​ു​വ​രെ നീ​ളും. ജി​ല്ല​യി​ൽ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ലാ​ഭം സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ആ​ലു​വ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ക​ട​വ​ന്ത്ര ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ചു​ള്ളി​ക്ക​ൽ പീ​പി​ൾ​സ് ബ​സാ​ർ, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, പി​റ​വം ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, കോ​ത​മം​ഗ​ലം സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് പ​റ​വൂ​ർ പീ​പി​ൾ​സ് ബ​സാ​ർ, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ഫെ​യ​റു​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ലൂ​ർ ഖാ​ദി ട​വ​റി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്​-​പു​തു​വ​ത്സ​ര മേ​ള​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ​ഫെ​ഡ്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ 170 സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന ച​ന്ത​ക​ൾ​ക്കും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വ​സ്ത്ര​ശാ​ല​ക​ളും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വ​ൻ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളു​മാ​യി​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി. ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സാ​​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം വി​പു​ല ശേ​ഖ​ര​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​​ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ള​ർ​ഫു​ൾ

    ക്രി​സ്മ​സ്​-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച വ​ർ​ണാ​ഭ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ നാ​ടെ​ങ്ങും. പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ക​രോ​ൾ സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ, ക​രോ​ൾ​ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​രം ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ റാ​ലി​ക​ൾ, പു​തു​വ​ത്സ​ര കാ​ർ​ണി​വ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ക്രി​സ്മ​സ്​ റാ​ലി​ക​ളി​ൽ പാ​പ്പ​മാ​രു​ടെ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ഫ്ലോ​ട്ടു​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ക്രി​സ്മ​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ​ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി​ക്ക്​ ഉ​ത്സ​വ​രാ​വു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച്​ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​നം​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. നൂ​റോ​ളം ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ജ​ന​കീ​യ ന​വ​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള, മെ​ഗാ ഷോ, ​ഡാ​ൻ​സ്, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, ച​വി​ട്ട്​ നാ​ട​കം, മ്യൂ​സി​ക്​ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

