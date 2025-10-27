Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:37 PM IST

    നാടിന്‍റെ മുത്തശ്ശി വിദ്യാലയം; ചൊവ്വര ഗവ.എച്ച്​.എസ്​.എസ്

    നാടിന്‍റെ മുത്തശ്ശി വിദ്യാലയം; ചൊവ്വര ഗവ.എച്ച്​.എസ്​.എസ്
    കാ​ല​ടി: 127 വ​ർ​ഷം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ചൊ​വ്വ​ര ഗ​വ. ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ത്ത​ശ്ശി വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ കൊ​ച്ചി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര ഗ്രാ​മ​മാ​ണ് ചൊ​വ്വ​ര. രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് കൊ​ച്ചി രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല വ​സ​തി​ക​ള്‍ ചൊ​വ്വ​ര​യി​ല്‍ പെ​രി​യാ​റി​ന്റെ തീ​ര​ത്ത് പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​വ മ​റ്റ് പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​റി.

    കൊ​ച്ചി രാ​ജാ​വ് 1897ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച വെ​ള്ളാ​ര​പ്പി​ള്ളി പാ​ളി​കാ​സ​ദ​ന​മാ​ണ് 1968ല്‍ ​ജൂ​നി​യ​ര്‍ ബേ​സി​ക് സ്‌​കൂ​ളാ​യും പി​ന്നീ​ട് യു.​പി സ്‌​കൂ​ളാ​യും 1994ല്‍ ​ഹൈ​സ്​​കൂ​ളാ​യും മാ​റി​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ത​ന്നെ ഇ​ന്ന്​ മു​ന്‍നി​ര​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സ്കൂ​ൾ. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ചൊ​വ്വ​ര പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ന്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്ക്​ ജ​ന്മ​മേ​കി​യ നാ​ടാ​ണ് ചൊ​വ്വ​ര. 2019ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം ജ​ന​ൽ​പൊ​ക്ക​ത്തോ​ളം ഉ​യ​ര്‍ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ് രേ​ഖ​ക​ള്‍ക്കും ക​മ്പൂ​ട്ട​റു​ക​ള്‍ക്കും ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​റു​ക​ള്‍ക്കും സാ​ര​മാ​യ നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളെ​ല്ലാം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​കാ​സം എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി 2014 മു​ത​ല്‍ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ സ്കീം (​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്) സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. എ​സ്.​പി.​സി യൂ​നി​റ്റും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​യ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ​ക്ക്​ എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റ്​ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘ക​രു​ത​ല്‍’ പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ര​ക്ത​ദാ​ന​ക്യാ​മ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് വി​വി​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ​ണം നി​ർ​ധ​ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​രു​ന്ന്​ വാ​ങ്ങാ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ‘സാ​ന്ത്വ​നം’ പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി. പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി, പേ​പ്പ​ര്‍ ബാ​ഗ് വി​ത​ര​ണം, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ശു​ചീ​ക​ര​ണം, ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ റാ​ലി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. 2012ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ എ​ട്ടി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച എ​സ്.​പി.​സി യൂ​നി​റ്റ് പ​ത്ത് ബാ​ച്ചു​ക​ൾ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ക്‌​സൈ​സ്, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന, വ​നം വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​സ്.​പി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ എം. ​ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം, ​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ മു​റി, സ​യ​ൻ​സ് ലാ​ബ്, ആ​ധു​നി​ക പ്രോ​ജ​ക്ട​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക എ.​എ​സ്. ഷീ​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രീ​പ്രൈ​മ​റി മു​ത​ല്‍ ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി​വ​രെ 800ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ക​ളി​സ്ഥ​ലം ഇ​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണെ​ന്ന്​ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ടി​യ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​പി​ൻ​ദാ​സും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ന്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ച​യാ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ മ​ഞ്ജു ന​വാ​സും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നി​ട്ടും വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ​ല കു​ട്ടി​ക​ളും കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ലം​വ​രെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മി​ക​വ് പു​ല​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​ത​ല്‍ താ​ഴെ ത​ട്ടി​ലു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കു​വ​രെ പ​രാ​തി കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്‌​കൂ​ളി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ല്‍ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും കേ​ര​ള ഫു​ട്​​ബാ​ള്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ​കെ.​എം.​ഐ. മേ​ത്ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

