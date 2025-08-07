Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Aug 2025 2:07 PM IST
    7 Aug 2025 2:07 PM IST

    രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
    അ​ൽ​ഫ്രി​ൻ

    കെ. ​സ​ണ്ണി

    കൊ​ച്ചി: യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ രാ​സ​ല​ഹ​രി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​യ യു​വാ​വ്​ പി​ടി​യി​ൽ. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ണ്ണ​മ്പി​ള്ളി അ​ൽ​ഫ്രി​ൻ കെ. ​സ​ണ്ണി​യാ​ണ്​ (27) പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ച​ളി​ക്ക​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്ന്​ 277.21 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ എ​ത്തി​ച്ച​താ​യി ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ശ്വ​തി ജി​ജി, ജു​വ​ന​പ്പു​ടി മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എം.​ബി. ല​ത്തീ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ്​ ടീം ​പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ച​ളി​ക്ക​വ​ട്ട​ത്തെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്​ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​യ​ത്. രാ​സ​ല​ഹ​രി ഇ​യാ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റ പി​ന്നി​ലെ ഡോ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

