Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:30 AM IST

    ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് കൊച്ചി കായലിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം

    നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നടക്കും
    ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് കൊച്ചി കായലിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം
    കൊ​ച്ചി: ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ബോ​ട്ട് ലീ​ഗ് (സി.​ബി.​എ​ൽ) മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11 ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ, ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    സു​ഗ​മ​മാ​യി വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ കാ​യ​ലി​ലെ ട്രാ​ക്കി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ബോ​ട്ട് ലീ​ഗി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹോ​ട്ട​ൽ, ഹോം​സ്റ്റേ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ഉ​ട​ൻ ചേ​രും.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ഒ​രു വ​ള്ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല മി​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വീ​യ​പു​രം ചു​ണ്ട​ൻ, ന​ടു​ഭാ​ഗം ചു​ണ്ട​ൻ, മേ​ൽ​പാ​ടം ചു​ണ്ട​ൻ, നി​ര​ണം ചു​ണ്ട​ൻ, പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ ചു​ണ്ട​ൻ, പ​റ​മ്പ​ൻ ചു​ണ്ട​ൻ, കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചു​ണ്ട​ൻ, ചെ​റു​ത​ന ചു​ണ്ട​ൻ, ച​മ്പ​ക്കു​ളം ചു​ണ്ട​ൻ എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​ത് ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​നെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്താ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ക്യാ​മ്പ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ഗ്ര​ന്ഥേ സാ​യി കൃ​ഷ്ണ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബി. ​അ​ബ്ബാ​സ്, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    KochiChampions Boat LeagueKerala News
    News Summary - Champions Boat League: Thrilling race at Kochi backwaters
