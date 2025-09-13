Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:19 PM IST

    പ്രതീക്ഷകളുടെ ചിറകിൽ മിന്നുംതാരങ്ങൾ വാരാണസിയിൽ

    ലോ​ങ് ജ​മ്പി​ൽ അ​ഫ്രീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ലി​ന്​ സ്വ​ർ​ണം
    പ്രതീക്ഷകളുടെ ചിറകിൽ മിന്നുംതാരങ്ങൾ വാരാണസിയിൽ
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത് ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 19 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ങ് ജ​മ്പി​ൽ അ​ഫ്രീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: വാ​രാ​ണ​സി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​കാ​ൻ അ​ഫ്രീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ലും സം​ഘ​വും. അ​ണ്ട​ർ 19 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ങ് ജ​മ്പി​ൽ അ​ഫ്രീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി പു​തു​ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ചു. 45പേ​ർ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് 5.18 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ചാ​ടി അ​ഫ്രീ​ൻ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭ​വ​ൻ​സ് ആ​ദ​ർ​ശ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മി​ന്നും താ​ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴ​യ​ല​ത്ത് പോ​ലും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. 2022 മു​ത​ൽ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ക്ല​സ്റ്റ​ർ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് മീ​റ്റി​ൽ ലോ​ങ് ജ​മ്പി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ഫ്രീ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​ഫ്രീ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യി. പോ​യ​വ​ർ​ഷം റാ​യ്‌​പൂ​ർ ദേ​ശീ​യ മീ​റ്റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ അ​ണ്ട​ർ 19 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്പ്രി​ന്റ് റി​ലേ ടീ​മി​ലും അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    2023 വാ​ര​ണാ​സി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ മീ​റ്റി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 പെ​ൺ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ങ് ജ​മ്പി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​ന് പു​റ​മേ ക​ബ​ഡി​യി​ലും സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​മാ​ണ് അ​ഫ്രീ​ൻ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്‌.​ഇ ക​ബ​ഡി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ഭ​വ​ൻ​സ് ടീ​മി​ലും ഈ ​പ്ല​സ്‌​ടു ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2024ൽ ​സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും, 2023ൽ ​സി​ൽ​വ​ർ മെ​ഡ​ലും ക​ബ​ഡി​യി​ൽ നേ​ടി.​

    ആ​ദ​ർ​ശ വി​ദ്യാ​ല​യ റി​ലേ ടീം 2024 ​നാ​ഷ​ണ​ൽ മീ​റ്റി​ൽ സ്വ​ർ​ണ്ണ​വും 2025 ക്ല​സ്റ്റ​ർ മീ​റ്റി​ൽ സി​ൽ​വ​ർ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ഴും അ​ഫ്രി​നൊ​പ്പം കെ.​എ​സ്.​അ​ക്ഷി​ത, ഷ്ലോ​ക ല​ക്ഷ​മി വി​നോ​ദ് ,ആ​രു​ഷി ജി​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ണ്ട​ർ 14, 17, 19 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭ​വ​ൻ​സ് ആ​ദ​ർ​ശ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സി.​കെ.​ദേ​വ്ന, അ​ഭി​ന​വ് ദാ​സ്, അ​ഗ്നി​വേ​ശ് എ​സ്.​നാ​യ​ർ, ഗൗ​തം ജി.​രാ​ജ്, ജു​വാ​ന ബി​ജു, ഇ​ഷി​ത സു​ജി​ത്, ഷ്ലോ​ക ല​ക്ഷ​മി വി​നോ​ദ്, മ​ഹാ​ദേ​വ് പ്രി​യേ​ഷ്, അ​ഫ്രീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ൻ​പ​ത് പേ​രാ​ണ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ട​ക്കാ​ൻ വാ​രാ​ണ​സി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ രാ​ജ്‌​കു​മാ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. ഷ​ക്കീ​ൽ-​ശ​ബ്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് അ​ഫ്രീ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ.​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ർ​ഫാ​സ്.

