Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:26 PM IST

    ഗസ്സയുടെ വ്യഥ പകർത്തി, പ്രകൃതിയുടെ നിറം വരച്ചിട്ട് ‘ക്യാപ്ച’

    ഗസ്സയുടെ വ്യഥ പകർത്തി, പ്രകൃതിയുടെ നിറം വരച്ചിട്ട് 'ക്യാപ്ച'
    കൊ​ച്ചി: ക​ല​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ​യും പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് ‘ക്യാ​പ്ച’ ചി​ത്ര, ശി​ൽ​പ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ൾ ഗാ​ല​റി​യി​ലാ​ണ് ഏ​ഴ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജി​ലെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ബെ​ന്നി പോ​ൾ, റാ​ഫി പ്ര​ച​ര, പി.​ബി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൻ.​ബി. ല​താ​ദേ​വി, ജോ​മി വ​ർ​ഗീ​സ്, കെ.​ടി. മു​ര​ളി, സെ​ല​സ് കെ. ​ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    ക്യാ​പ്ച​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഒ​രു കു​രു​ന്ന് തൊ​ട്ടി​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു കാ​ണാം. അ​വ​നു​ചു​റ്റും ര​ക്തം ചു​ര​ത്തു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പാ​ൽ​ക്കു​പ്പി​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​സ്ര​യേ​ൽ പ​ട്ടാ​ള​വേ​ഷ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന തു​ണി​യി​ലാ​ണ് ആ ​തൊ​ട്ടി​ലൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം ഉ​ള്ളു​നോ​വി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റാ​ഫി പ്ര​ച​ര​യാ​ണ്. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ര​ട്ട​നീ​തി​യെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പ​ടെ നാ​ല് ശി​ൽ​പ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റേ​താ​യി ഉ​ണ്ട്.

    മ​റ്റാ​റു​പേ​രു​ടെ​യും അ​ക്രി​ലി​ക്, ഓ​യി​ൽ, ജ​ലഛാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. ജോ​മി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​യി​ക​ലോ​ക കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ നി​റം തെ​ളി​യു​മ്പോ​ൾ, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്ത് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ളും കു​ളി​ര​രു​വി​ക​ളും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​വി​ഷ​യം. മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ പ്ര​കൃ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​താ​ദേ​വി.

    ഗ്രാ​മ​കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലെ​യും നാ​ട​ൻ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലെ​യും ത​ന്മ​യ​ത്വം കൊ​ണ്ട് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് മു​ര​ളി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. ഓ​രോ ചി​ത്ര​ത്തി​ലും അ​ന​വ​ധി ത​ല​ങ്ങ​ളും പ​ല​വി​ധ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും വ​ര​ച്ചി​ടു​ന്ന​താ​ണ് സെ​ല​സി​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ. സ​മു​ദ്ര​ത്തെ​യും കാ​ടി​നെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ബെ​ന്നി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ടി. ​ക​ലാ​ധ​ര​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, എ​ൻ.​ബി. ല​താ​ദേ​വി, റാ​ഫി പ്ര​ച​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 22 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

