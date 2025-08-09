Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 12:06 PM IST

    കഞ്ചാവും എൽ.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പും പിടികൂടി

    കഞ്ചാവും എൽ.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പും പിടികൂടി
    ഷ​ഹ​നൂ​ർ ആ​ലം, ഇ​നോ​ഷ് നോ​ബി, ആ​കാ​ശ്

    കൊ​ച്ചി: വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ക​ഞ്ചാ​വും എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി സ്റ്റാ​മ്പും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​ന​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. 3.06 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​സം ന​ഗോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ഹ​നൂ​ർ ആ​ലം (21) പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ത​മ്മ​നം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    മു​ന​മ്പം പ​ള്ളി​പ്പു​റം ബീ​ച്ച് റോ​ഡ് അ​റ​യ്​​ക്ക​ൽ ആ​കാ​ശ് (21), താ​ന്നി​പ്പി​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​നോ​ഷ് നോ​ബി (22) എ​ന്നി​വ​രെ വൈ​റ്റി​ല ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും 0.0566 ഗ്രാം ​എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി സ്റ്റാ​മ്പു​മാ​യും പി​ടി​കൂ​ടി. കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പു​ട്ട വി​മ​ലാ​ദി​ത്യ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:DrugsInterstate CitizensCommissioner of Policecochin news
