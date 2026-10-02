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    ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടവും അമിതവേഗവും; 80 കേസുകളിലായി 1.30 ലക്ഷം പിഴ

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    ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടവും അമിതവേഗവും; 80 കേസുകളിലായി 1.30 ലക്ഷം പിഴ
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    ​കൊ​ച്ചി: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം, അ​മി​ത​വേ​ഗം, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 80 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1.30 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​താ​യി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ല​ഭ്യ​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന. അ​ഞ്ച് സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ക​ലൂ​ർ, ആ​ലു​വ, വൈ​റ്റി​ല, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, തേ​വ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    പെ​ർ​മി​റ്റ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വീ​സ്, സാ​ധു​വാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ൽ, ട്രി​പ്പ് ക​ർ​ട്ടി​ൽ​മെ​ന്റ്, യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ബ​സി​ന്റെ ഡോ​ർ ഷ​ട്ട​ർ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ക, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് മ​റ​ച്ചു​വ​യ്ക്കു​ക, മ്യൂ​സി​ക് സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്ങാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ത്താ​തെ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ക, മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം, അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ബ​സു​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വീ​സ് നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​ക്കാ​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ധാ​ന ബ​സ് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്കേ​റി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും.

    സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ട​വും അ​മി​ത​വേ​ഗ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും ​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്മെൻറ് ആ​ർ.​ടി.​ഒ ബി​ജു ഐ​സ​ക്ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Bus racing and speeding 1.30 lakh fine in 80 cases
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