Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightവഴിയാത്രക്കാരന് മർദനം;...
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:23 AM IST

    വഴിയാത്രക്കാരന് മർദനം; ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞ്​ രണ്ട് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
    bus conflict
    cancel
    camera_alt

    വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ ബ​സി​ന​ക​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ന്നു.

    Listen to this Article

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റ് ഡിം ​ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചേ​ർ​ത്ത​ല എ​ഴു​പു​ന്ന, കൊ​ച്ചു​ത​റ വീ​ട്ടി​ൽ അ​നു ഹ​ർ​ഷ് (24)നെ​യാ​ണ് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​പ്പോ​ളോ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ, മു​കു​ന്ദ​പു​രം, വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ക​ള​മ്പാ​ട​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ജി​ജോ ജോ​ർ​ജി (46)നെ ​മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ബ​സി​ന്‍റെ ഹെ​ഡ് ലൈ​റ്റ് ഡിം ​ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ർ​ദ​നം. ബ​സി​ൽ നി​ന്നും ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ ഡ്രൈ​വ​ർ ജി​ജോ​യെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ക​യ്യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​മ്പി​വ​ടി വെ​ച്ച് ത​ല​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ജി​ജോ​യെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ബ​സി​ൽ ക​യ​റി ബ​സ് ലോ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ഓ​ടി​ച്ച്​ പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഡ്രൈ​വ​റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്​​ത​മാ​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ അ​നു ഹ​ർ​ഷി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​യാ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​വെ പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പ് ചി​ല​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ക​രീ​ല​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. ശ്യാം (43), ​ക​ണ്ണൂ​ർ മാ​മ്പ സ്വ​ദേ​ശി എം. ​ജീ​വേ​ഷ് (35) എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ജോ​ലി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു​മാ​ണ് കേ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bus DriverPoliceassaulting caseArrest
    News Summary - Bus driver arrested for assaulting passerby
    Similar News
    Next Story
    X