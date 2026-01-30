Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:46 AM IST

    കൊച്ചിയെ അവഗണിച്ച ബജറ്റ് -മേയർ

    കൊച്ചിയെ അവഗണിച്ച ബജറ്റ് -മേയർ
    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 79 കോ​ടി രൂ​പ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൊ​ച്ചി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​തെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് കൊ​ച്ചി മേ​യ​ർ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ധ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ക്ഷെ അ​തി​നു ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യോ തു​ക​യോ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ല​സ്ഥാ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൊ​ച്ചി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്രേ​ക്ക് ത്രൂ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ തു​ക​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​നാ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​നാ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ക​നാ​ലു​ക​ൾ പ​ശ്ചി​മ കൊ​ച്ചി​യി​ല​ട​ക്കം ഇ​നി​യു​മു​ണ്ട്. അ​വ​ക്കാ​യി തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​യ അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​സ് ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ്, വാ​തു​രു​ത്തി ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ്, നാ​ൽ​പ​ത​ടി റോ​ഡ്, ഗോ​ശ്രീ മാ​മം​ഗ​ലം റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കു തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും വി​ക​സ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് കൊ​ച്ചി​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക പാ​ക്കേ​ജ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​രു​തി​യ​ത്.

    കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഭാ​വി വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കോ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യോ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മേ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

